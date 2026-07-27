El Comité de Crisis confirmó que, ante la estabilización del río Uruguay en 5,03 metros, este lunes se puso en marcha la logística para el regreso de las familias que habían sido evacuadas durante la reciente crecida del río Uruguay. El servicio de balsa ya está operativo

El Comité de Crisis de El Soberbio confirmó que, ante la estabilización del río Uruguay en 5,03 metros, este lunes se puso en marcha el operativo para el regreso de las familias que habían sido evacuadas durante la reciente crecida. El servicio de balsa, suspendido varios días por la emergencia, ya está operativo y se normaliza el cruce a Porto Soberbo, Brasil.

Se trata de cuatro familias que todavía se encuentran en un centro de refugio habilitado por el municipio para estas situaciones de crisis.

Asimismo, desde el Comité anunciaron que desde las 14 comenzarán las tareas coordinadas para trasladar los bienes que permanecen resguardados en la iglesia local; una vez finalizado ese movimiento, las autoridades permitirán el retorno progresivo de los vecinos a sus viviendas, luego de las inspecciones de seguridad pertinentes.

Durante los días críticos la crecida del río Uruguay obligó a la suspensión del servicio de balsa y a la evacuación preventiva de hogares en zonas de riesgo. Con el nivel del río estacionado en 5,03 metros, las condiciones permiten operar con vigilancia, explicó el Comité de Crisis. El trabajo se desarrolla con la participación de equipos municipales, fuerzas de seguridad y voluntarios.