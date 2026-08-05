Una mujer de 50 años resultó lesionada y fue trasladada al Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga tras un siniestro vial registrado en la noche del martes sobre la avenida Comandante Rosales, en la intersección con la calle 35 de Posadas.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:50 horas, cuando, por causas que se investigan, colisionaron un Chevrolet Onix conducido por la mujer y un Peugeot 508 al mando de un hombre de 31 años.

A raíz del impacto, la conductora del Onix manifestó sentir un intenso dolor en el tórax y el cuello, por lo que fue asistida por personal de salud y posteriormente trasladada en ambulancia al Hospital Madariaga para recibir atención médica.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Tercera, personal de la Dirección General de Seguridad Vial y Turismo, que labró las actuaciones correspondientes por una infracción relacionada con la falta de documentación, y la Policía Científica, que realizó las pericias destinadas a determinar la mecánica del siniestro.