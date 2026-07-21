El Iprodha confirmó que la Provincia sostiene el desarrollo habitacional con recursos propios ante la falta de envío de Nación. En paralelo, se ejecutan trabajos de mantenimiento en 150 escuelas durante las vacaciones de invierno.

El presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha), Juan Carlos Pereira, informó que el Gobierno provincial decidió reactivar la construcción de viviendas con fondos propios, debido a la interrupción del financiamiento nacional. “La administración nacional dejó de acompañar con recursos al desarrollo habitacional, por eso es más valorable el esfuerzo que se hace para mantener la actividad”, señaló a LT17 Radio Provincia de Misiones.

Pereira adelantó que entre fines de agosto y septiembre se entregarán alrededor de 300 casas en Posadas, correspondientes a la convocatoria 250. Además, se realizará el sorteo de ubicación en Apóstoles y continúan a buen ritmo las obras en Puerto Libertad, en el marco del programa Viviendas Misioneras 2020.

Juan Carlos Pereira, titular del Iprodha. © Foto: Marcos Otaño

El funcionario destacó también la reactivación de obras en el barrio Itaembé Guazú de la capital provincial. En ese contexto, una delegación del Banco Fonplata visitó los proyectos y se mostró “gratamente sorprendida” por el nivel de ejecución.

“Las viviendas movilizan la economía regional y generan empleo genuino. Con un gran esfuerzo de la Provincia mantenemos el esquema de obras”, remarcó Pereira.

Obras en escuelas durante el receso

En paralelo, el Iprodha acelera trabajos de mantenimiento en 150 escuelas de Misiones durante el receso invernal, con una inversión de $3000 millones. Se trata de reparaciones menores en sanitarios, conexiones eléctricas y filtraciones, coordinadas con el Ministerio de Educación.

“Por cuestiones de uso, se vuelven necesarios estos mantenimientos y por eso trabajamos para que las escuelas estén en condiciones óptimas al regreso de clases”, explicó Pereira.