La feria reunirá a productores, emprendedores, especialistas y amantes del té en dos jornadas con experiencias sensoriales, gastronomía, charlas y propuestas que vinculan producción, turismo e innovación.

Este sábado comenzará una nueva edición de la Expo Té Argentina en el Parque del Conocimiento de Posadas (pabellón 3), consolidando un espacio que pone en valor una de las producciones más representativas de Misiones y su creciente vínculo con el turismo y la gastronomía.

Durante este sábado 23 y domingo 24 de mayo, de 15 h a 21 h, más de 70 feriantes, entre productores, emprendedores y especialistas, formarán parte de una propuesta que invita a descubrir el universo del té desde múltiples miradas, a través de charlas, degustaciones, presentaciones de productos, talleres, catas guiadas y un patio gastronómico que integrará sabores regionales e identidad misionera.

La Expo Té se posiciona como un punto de encuentro para fortalecer la cadena productiva, promover el consumo interno y seguir proyectando al té misionero hacia nuevos mercados, en un contexto donde Misiones concentra más del 90% de la producción nacional.

En este sentido, la presidenta de la Asociación Tealeros Argentinos, Adriana Yañez, destacó que “el objetivo es seguir generando nuevas oportunidades para el té, tanto desde la producción como desde el consumo, explorando propuestas innovadoras que permitan ampliar el perfil del té argentino y posicionarlo en nuevos nichos”.

Por su parte, el ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa, subrayó la importancia del té como parte de la identidad productiva y turística de la provincia. “Misiones es la principal exportadora de té del país, pero además estamos trabajando para consolidar al té como una experiencia turística. Hoy existen circuitos que permiten recorrer establecimientos, conocer el proceso de producción y hasta elaborar tu propio té, generando una conexión directa con nuestra tierra y nuestra identidad”, expresó.

La Expo Té Argentina vuelve a posicionarse como una vidriera para mostrar el potencial del sector tealero misionero y celebrar una tradición que forma parte de la historia, el paisaje y la identidad de la tierra colorada.

Programa

Sábado 23 de mayo

15.00 hs. Apertura de la feria

16.30 hs. “Té milenario, ciencia moderna: la conexión entre una bebida ancestral, tu microbiota y tu salud”. Dra. Ana Yanina Bustos

17.30 hs. “Té argentino y percepción sensorial: cómo crear blends gourmet que respeten la esencia misionera”. Marcela Klionski

18.30 hs. “Imagen y comunicación para emprendedores del té” Patricia Nim.

20.00 hs Entrega de premios del concurso de blend

21.00 hs. Cierre del predio

Domingo 24 de mayo

9.00 hs. Curso “Té argentino: camino a la excelencia”. Silicon Misiones. Av. Ulises López S/N Acceso Oeste, Posadas.

13.30 hs. Almuerzo de camaradería

15.00 hs. Apertura de la feria

15.30 Presentación del libro «El té en mi maleta». Miriam Patricia Bonfoco.

16.00 hs. “Construir identidad local para competir globalmente: el desafío del té argentino”. Silvio Leguia.

17.00 hs. “Historia de sabores y aromas en la cultura del té argentino”. Judith Russo

18.30 hs. «Recibir en casa» María Sánchez Valtier y Ana Inés Odena. Natural Cosas Lindas

20.30 hs. Cierre y despedida

21.00 hs. Cierre del predio

Lunes 25 de mayo

8.00 hs. Visita a establecimientos de té gourmet.