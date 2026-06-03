

El Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” protagonizó un caso médico tan infrecuente como potencialmente letal: el envenenamiento por contacto con la oruga taturana, un gusano del monte regional cuyo veneno puede desencadenar una cascada de complicaciones fatales.



La intervención oportuna del equipo de Emergentología, el diagnóstico preciso y la administración del suero antilonómico específico permitieron que el paciente recibiera el alta hospitalaria en buen estado. El caso fue luego presentado en el Ateneo Interdisciplinario del Hospital Escuela, espacio que consolida la práctica del conocimiento compartido como herramienta clínica colectiva.



Un gusano del monte con potencial mortal



Pequeña, velluda, de apariencia inofensiva. La taturana, conocida científicamente como Lonomia obliqua, habita los bosques subtropicales del nordeste argentino y puede desencadenar en quien la roza una reacción de envenenamiento sistémico de gravedad. Su mecanismo de acción es silencioso pero agresivo: las espinas del insecto liberan sustancias que afectan el sistema de coagulación, poniendo en riesgo la vida del paciente si no se actúa con rapidez y con el tratamiento correcto.



“Es una patología no muy frecuente, pero consta de una importancia ya que puede llegar a ser mortal para los pacientes”, advirtió el doctor Diego Camacho, residente de primer año del Servicio de Emergentología del Madariaga, quien presentó el caso ante sus colegas en el Ateneo Interdisciplinario de la institución.



Año Nuevo, emergencia real



El episodio ocurrió en las vísperas del año nuevo, cuando la guardia del hospital recibió al paciente afectado. Lejos de tratarse de un cuadro común, el equipo de emergentología debió activar protocolos específicos para una intoxicación que la mayoría de los servicios nunca llega a ver. El tratamiento de elección, y el único eficaz, es el suero antilonómico, un antídoto de uso restringido que fue administrado en el Madariaga.



“Necesitó el tratamiento específico con suero antilonómico que fue administrado en el hospital, dando un buen resultado para el paciente que pudo ser dado de alta”, precisó Camacho ante sus colegas.



El desenlace fue favorable. Pero la dimensión del caso va más allá de su resolución: expone la capacidad instalada del Madariaga para responder ante patologías de baja frecuencia y alta complejidad, y la importancia de que esa capacidad se sostenga en la formación continua de sus residentes.



El ateneo como herramienta: saber compartido que salva vidas



La presentación del caso en el Ateneo Interdisciplinario no fue un trámite académico sino una decisión consciente de enriquecer el conocimiento colectivo. Los ateneos son, en la cultura hospitalaria de alta formación, el espacio donde la experiencia clínica individual se convierte en patrimonio institucional.



“Es importante poder generar conciencia de cómo tratarlos. Es importante poder compartir con otros servicios y poder ahondar en el conocimiento acerca del tratamiento, de cómo se fue brindando y de la necesidad del conocimiento que pueden aportar cada otro servicio”, subrayó el joven médico.



En este caso, la lógica interdisciplinaria no es retórica: el envenenamiento por taturana exige respuesta coordinada entre emergentología, toxicología, hematología y cuidados críticos. La presentación ante otros servicios no solo informa, sino que prepara.



“Nos parece importante poder presentar estos casos en los ateneos interdisciplinarios que realiza el hospital, ya que podemos sumar otros conocimientos y compartir la experiencia con otros servicios de nuestra institución”, completó Camacho.



Residentes en el frente: formación que se prueba en la guardia



Que sea un médico residente de primer año quien lleva el caso al ateneo habla del modelo formativo del Madariaga. La Residencia de Emergentología no es solo un ciclo de entrenamiento supervisado: es inmersión directa en la complejidad clínica real, con casos que no esperan, que llegan sin aviso y que exigen decisiones en tiempo crítico.



El doctor Camacho representa a una generación de profesionales que se forma en el hospital público de mayor complejidad de Misiones, con acceso a patologías regionales específicas que difícilmente se ven en otras latitudes del país. La taturana es una de ellas.



Fundación Parque de la Salud: inversión tecnológica que hace posible lo extraordinario



Detrás de cada respuesta exitosa ante un caso de alta complejidad hay una cadena de decisiones previas que no siempre es visible: la disponibilidad del insumo correcto, el equipamiento adecuado, la infraestructura que permite actuar. En ese plano opera la Fundación Parque de la Salud, organismo que trabaja en forma coordinada con el Hospital Madariaga y que tiene como eje estratégico la inversión en tecnología médica calificada.



Su rol no se limita a la adquisición de equipos: articula recursos, gestiona alianzas y garantiza que el hospital público misionero cuente con las herramientas diagnósticas y terapéuticas que demanda la medicina de vanguardia. Que el suero antilonómico haya estado disponible en el momento justo; que el servicio de emergentología tenga la formación y los medios para aplicarlo; que los ateneos interdisciplinarios funcionen como espacios reales de actualización clínica: todo eso forma parte de un ecosistema que la Fundación contribuye a sostener y a potenciar.



En una provincia con una biodiversidad que genera patologías propias , como el envenenamiento por taturana, la inversión en capacidad de respuesta no es un lujo. Es una política de salud pública.

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