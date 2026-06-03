Con el programa provincial, el precio de la garrafa de 10kg está $17.500, un valor inferior al resto de los mercados.

El Ministerio de Hacienda de Misiones oficializó el cronograma del recorrido semanal del programa provincial Ahora Gas para junio. En cada operativo, los vecinos pueden acceder a la recarga de garrafas de 10 kilos a $17.500, un valor bonificado por el Ejecutivo local para reducir significativamente el costo en otros mercados.

Durante junio, el operativo se realizará en Concepción de la Sierra (03/06); Posadas (04 y 09/06); Salto Encantado (09/06); Cerro Azul (10/06); San Javier (11/06); Posadas (16/ 06); San José (16/06); Apóstoles (17/06); Azara (18/06); Posadas (23/06); Garuhapé (23/06); Puerto Rico (24/06); Jardín América (25/06); Posadas (30/06); Puerto Esperanza (30/06); Wanda (01/07) y Puerto Libertad (02/07).

El precio bonificado es inferior en comparación al valor del producto en estaciones de servicio, locales y cooperativas, “en donde los valores rondan entre $20.000 y $23.000, mientras que en otros comercios se vende a precios todavía mayores”, aseguró el ministro de Hacienda Adolfo Safrán.

El programa Ahora Gas, que fue creado en el año 2018 durante el primer mandato de Hugo Passalacqua, continúa acercando este beneficio al que acceden familias de toda la provincia. Para el titular de Hacienda, es “una herramienta que fortalece el acceso a un servicio esencial y cobra mucha relevancia si además tenemos en cuenta que Misiones es la única provincia del país que todavía no cuenta con acceso a la Red de Gas Natural en ninguna de sus localidades”.