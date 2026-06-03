La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) está avanzando con un plan de mantenimiento de rutas provinciales y caminos terrados en varios municipios.

En el caso de la Ruta Provincial N° 222 se están ejecutando tareas de perfilado, cuneteo, despeje de laterales y de desagües y trabajos de compactado y entoscado.

Los trabajos se extienden en la totalidad de la ruta, unos 38 kilómetros, y se busca garantizar el correcto estado de la vía y el normal escurrimiento del agua de lluvia para evitar que se deteriore la calzada.

La Ruta Provincial N° 222, terrada en toda su extensión, conecta a la Ruta Provincial N° 221 a la altura del denominado Cruce Londero con la Ruta Provincial N° 2 a la altura del arroyo Los Muertos y el Paraje Puerto Londero. Es una vía que conecta una amplia zona de monte y chacras con producción de tabaco, yerba mate, cítricos y mamón.

El Gobierno de Misiones, a través de la DPV, sostiene el compromiso de garantizar caminos en condiciones óptimas para fortalecer el acceso de todos a las oportunidades de desarrollo y el transporte de la producción desde todos los rincones de la Provincia.