La actividad se realizó en el Parque Temático de la Cruz. Además de potenciar el turismo de naturaleza, se trabajó en la segunda edición del evento «Volar».

El Ministerio de Turismo de Misiones llevó adelante una jornada de fortalecimiento de la oferta turística de la Ruta de las Aves de Misiones en el Parque Temático de la Cruz, destinada a prestadores turísticos, emprendedores, funcionarios municipales y representantes de áreas protegidas de la zona sur de la provincia.

La actividad reunió a más de 20 emprendimientos y representantes de los municipios de Santa Ana, Loreto, Cerro Corá, San Ignacio y Campo Ramón, junto a referentes del Parque Temático de la Cruz, del Parque Federal Campo San Juan y de la Reserva Osununú, en un espacio de intercambio orientado a consolidar el turismo de observación de aves como una oportunidad de desarrollo local.

El encuentro tuvo como objetivo brindar herramientas a los prestadores y emprendedores para incorporar nuevas propuestas a sus servicios actuales, agregando valor a la oferta turística mediante actividades y experiencias vinculadas al avistaje de aves, uno de los segmentos del ecoturismo con mayor crecimiento a nivel mundial.

Durante la jornada también se anunció la realización de la segunda edición de Volar que tendrá lugar los días 14 y 15 de noviembre en el Parque Temático de la Cruz. El evento contará con charlas, talleres, capacitaciones y salidas de campo, e incorporará una jornada especial de observación de aves en articulación con el Parque Federal Campo San Juan, ampliando las experiencias para participantes y visitantes.

Además, participó Damián Lozano, representante de Aves Argentinas, quien presentó el trabajo que desarrolla la organización y compartió los avances de la articulación que mantiene con el Ministerio de Turismo de Misiones desde el año pasado para el fortalecimiento del turismo de naturaleza en la provincia.

La jornada forma parte de las acciones impulsadas por el programa Ruta de las Aves, Misiones, una política pública creada mediante decreto del Poder Ejecutivo Provincial y sancionada en enero de 2025 por el gobernador Hugo Passalacqua.

Desde su implementación, el programa promueve iniciativas destinadas a poner en valor las áreas naturales de la tierra colorada, fortalecer el desarrollo del ecoturismo y generar nuevas oportunidades para las comunidades locales a partir de la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de sus recursos naturales.