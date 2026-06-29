La investigación llevada adelante por la Mini Brigada de la Comisaría Sexta permitió detener este lunes a un hombre de 23 años, señalado como uno de los presuntos autores de un robo cometido bajo la modalidad boquetero en una vivienda y comercio de Posadas.

El hecho fue denunciado por un comerciante de 51 años, quien al regresar ayer a su propiedad ubicada sobre la avenida Almirante Brown encontró un gran desorden en el interior. Al revisar las cámaras de seguridad constató que, cerca de las 22:30, al menos dos delincuentes ingresaron por el techo de la verdulería, descendieron con una escalera y forzaron una puerta con una barreta para acceder a la vivienda.

Del lugar sustrajeron dinero en efectivo, cadenas de oro, una máquina de soldar, el equipo DVR del sistema de videovigilancia, una valija con pertenencias y otros elementos de valor. Además, los autores dejaron mercaderías preparadas para regresar posteriormente y llevárselas.

Tras las tareas investigativas y el análisis de las pruebas reunidas, los efectivos identificaron como uno de los presuntos implicados a Isaías Alexander A, de 23 años. El sospechoso fue localizado y detenido esta tarde sobre la avenida Almirante Brown. Durante el procedimiento, además, los investigadores secuestraron las prendas de vestir que presuntamente habría utilizado al momento de cometer el ilícito.

El detenido quedó alojado a disposición de la Justicia, mientras la Policía continúa con la investigación para recuperar los bienes sustraídos y detener a los demás involucrados quienes ya fueron identificados.