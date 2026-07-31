La medida extiende hasta el 31 de diciembre de 2026 los beneficios para regularizar deudas tributarias, en respuesta a un pedido de las entidades representativas del sector económico y profesional y con el objetivo de seguir acompañando a la actividad comercial local.

La Municipalidad de Posadas prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2026 la vigencia del Régimen Especial de Facilidades de Pago para la regularización de deudas correspondientes al Derecho de Inspección, Registro y Servicio de Contralor (Tasa de Comercio), mediante la Resolución General N.º 011/2026.

La decisión fue adoptada luego de las solicitudes formuladas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Misiones y la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP), instituciones que plantearon la necesidad de extender el régimen ante las dificultades que aún atraviesan numerosos comercios, industrias, empresas de servicios y otros contribuyentes para normalizar su situación tributaria en el actual contexto económico.

La prórroga busca brindar una nueva oportunidad para que los contribuyentes puedan regularizar sus obligaciones en condiciones favorables, promoviendo al mismo tiempo el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y fortaleciendo la actividad económica local.

El secretario de Hacienda, Desarrollo Económico y Turismo, Martín Leiva Varela, señaló que la medida es el resultado del trabajo articulado entre el Municipio y las entidades representativas del sector privado.

«Desde la Municipalidad mantenemos un diálogo permanente con las instituciones intermedias porque entendemos que son un canal fundamental para conocer la realidad del sector productivo. Tanto el Consejo Profesional de Ciencias Económicas como la Cámara de Comercio nos plantearon la necesidad de extender este régimen y decidimos acompañar ese pedido. En un contexto económico complejo, nuestro objetivo es brindar herramientas que permitan a los contribuyentes regularizar su situación, sostener la actividad y seguir impulsando el desarrollo económico de Posadas, sin resignar una administración tributaria responsable.»

Beneficios del régimen

Para los contribuyentes y agentes de recaudación que no hayan practicado retenciones y percepciones, el régimen contempla:

-Pago al contado: reducción del 80% de los intereses resarcitorios y del 100% de las multas.

-Pago en 2 o 3 cuotas: reducción del 40% de los intereses resarcitorios y del 100% de las multas.

-Pago en 4 a 6 cuotas: reducción del 20% de los intereses resarcitorios y del 100% de las multas.

-Pago en hasta 12 cuotas: reducción del 80% de las multas.

En tanto, para los agentes de recaudación por retenciones y percepciones practicadas y no depositadas, los beneficios son:

-Pago al contado: reducción del 30% de los intereses resarcitorios y del 100% de las multas.

-Pago en 2 o 3 cuotas: reducción del 15% de los intereses resarcitorios y del 100% de las multas.

-Pago en 4 a 6 cuotas: reducción del 10% de los intereses resarcitorios y del 80% de las multas.

Asimismo, las multas formales tendrán una reducción del 60%, conforme a lo establecido en la Resolución General N.º 008/2026.

Desde la Dirección General de Rentas recordaron que el régimen permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 e invitaron a los contribuyentes y agentes de recaudación a acercarse a las dependencias municipales o consultar a través de los canales oficiales para conocer los requisitos de adhesión y acceder a los beneficios.

Con esta decisión, la Municipalidad de Posadas reafirma una política tributaria que combina responsabilidad fiscal con cercanía, priorizando el diálogo con las instituciones representativas y generando herramientas que permitan acompañar a quienes sostienen la actividad económica y el empleo en la ciudad.