A pedido de la concesionaria, la Administración de Parques Nacionales autorizó el inicio del repliegue preventivo de las pasarelas del Circuito Garganta del Diablo a partir del 3 de agosto.

Con base en las proyecciones meteorológicas asociadas al fenómeno El Niño (ENOS), el Parque Nacional Iguazú, junto con la empresa concesionaria de los servicios en Cataratas, avanzó en una serie de medidas preventivas para proteger la infraestructura del área protegida.

La decisión se sustenta en los pronósticos y análisis técnicos que anticipan importantes crecidas del río Iguazú durante los próximos meses. En ese sentido, las empresas encargadas del monitoreo climático e hidrológico de la cuenca del río, en Brasil, coincidieron en que durante septiembre y octubre se prevén caudales elevados, con potencial para generar inundaciones extraordinarias que podrían afectar la infraestructura del circuito.

Frente a este escenario, Iguazú Argentina S.A. presentó un protocolo específico que contempla el retiro de los pisos y las barandas del circuito con el objetivo de preservar estos elementos para su posterior reinstalación. El operativo comenzará el 3 de agosto y demandará al menos 40 días de trabajo.

Según las estimaciones, el caudal del río Iguazú comenzaría a incrementarse de manera significativa a partir del 10 de septiembre. Una vez que los pronósticos indiquen que existen condiciones de seguridad para el rearmado de las pasarelas, la empresa iniciará las tareas de reinstalación, un proceso que demandará aproximadamente 60 días.

Durante una conferencia de prensa, las autoridades brindaron detalles del operativo y solicitaron comprensión a los visitantes, al tratarse de un fenómeno climático que no puede ser controlado. «Queremos destacar que pueden existir fluctuaciones en el nivel del río. Por eso aclaramos que trabajamos con un monitoreo permanente que nos permite contar con datos precisos sobre posibles nuevos incrementos. Vamos a rearmar la pasarela únicamente cuando sea seguro hacerlo, ya que no queremos iniciar los trabajos y tener que volver a cerrarla pocos días después. Todo el operativo será programado en función de la información técnica disponible», señalaron.

El repliegue preventivo comenzará el lunes 3 de agosto y se desarrollará de manera progresiva. Cada componente será trasladado a un sector seguro de la estación ferroviaria Garganta del Diablo, donde permanecerá almacenado hasta que las condiciones del río permitan avanzar, desde el punto de vista técnico, con el rearmado del sistema de pasarelas.

Mientras tanto, el Parque Nacional Iguazú permanecerá abierto al público con el resto de los circuitos habilitados, permitiendo a los visitantes apreciar la magnitud de la crecida y disfrutar de los 274 saltos que conforman una de las maravillas naturales del mundo.