El mapa político del Concejo Deliberante de Posadas comenzó a reconfigurarse de cara al reinicio de las sesiones ordinarias, previsto para el próximo jueves 6 de agosto. El concejal Jair Dib anunció su salida del bloque Encuentro Misionero y la conformación de un bloque unipersonal denominado Acuerdo Urbano, en un movimiento que podría ser el primero de una serie de cambios dentro del cuerpo legislativo capitalino.

La decisión fue comunicada por el propio edil a través de un video publicado en sus redes sociales, donde explicó que la creación del nuevo bloque responde a la necesidad de enfocarse en las principales demandas de los vecinos de Posadas.

«Si yo te preguntara cuáles son los problemas que más te preocupan de Posadas, seguramente lo tendrás en claro. Yo también, porque una Posadas moderna es aquella en la que sus representantes conocen y se ocupan de las demandas de su comunidad», expresó.

En ese sentido, agregó: «Es por eso que, con el eje en trabajar sobre esos problemas que a vos te preocupan, decidí junto al equipo de Acuerdo Urbano conformar un bloque dentro del Concejo Deliberante de la ciudad de Posadas».

Con esta decisión, Dib deja de integrar Encuentro Misionero y pasa a conformar un bloque unipersonal, modificando la composición del cuerpo legislativo cuando restan pocos días para el reinicio de la actividad parlamentaria tras el receso invernal.

Con la salida de Jair Dib, el bloque Encuentro Misionero queda integrado por Daniel Vigo, quien continúa como presidente de la bancada, junto a Luciana Scromeda, Héctor Cardozo, Malena Mazal, Samira Almirón y Laura Traid.

Por su parte, Acuerdo Urbano estará representado exclusivamente por Jair Dib.

La bancada de La Libertad Avanza continúa integrada por Pablo Argañaraz, Santiago Horianski, Valeria Gómez de Oliveira y María Elena Fernández.

En tanto, Hacemos mantiene como único representante a Fernando Zarza; La Vida y los Valores está integrado por Ángel Martínez; mientras que la Unión Cívica Radical tiene como representante a Judit Salom.

Podrían producirse nuevos cambios

La salida de Dib podría no ser el único movimiento político dentro del Concejo Deliberante.

Según pudo saber Misiones Online, dentro del espacio Movimiento por lo que Viene, identificado con el gobernador Hugo Passalacqua, también se analiza la posibilidad de conformar un bloque propio en el ámbito legislativo capitalino.

En ese escenario, las concejales Laura Traid y Samira Almirón aparecen entre los nombres que podrían integrar esa eventual bancada, aunque hasta el momento no hubo confirmaciones oficiales.

De concretarse esa alternativa, el bloque Encuentro Misionero volvería a reducir su número de integrantes, profundizando el proceso de reordenamiento político que atraviesa el oficialismo misionero en distintos ámbitos institucionales.

La expectativa ahora está puesta en la sesión del jueves 6 de agosto, la primera luego del receso legislativo, donde podrían oficializarse las nuevas conformaciones de bloques y producirse otros movimientos que terminen de redefinir el mapa político del Concejo Deliberante de Posadas.