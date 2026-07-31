Los legisladores provinciales Juan Manuel Rodríguez y Juan José Szychowski se refirieron a la existencia de renuncias anticipadas firmadas antes de asumir en la Cámara de Representantes.

En sus declaraciones, explicaron el trámite administrativo exigido por la conducción del partido y Rodríguez ratificó que la medida alcanzó a la totalidad de los integrantes del bloque.

Los diputados repasaron las condiciones en las que asumieron sus bancas y detallaron el procedimiento interno que debieron completar los integrantes de la nómina antes de tomar posesión de los cargos parlamentarios.

Según Rodríguez, quien fue consultado sobre la existencia del documento, todos los representantes de la nómina debieron dimitir por anticipado. «Sí, firmamos todos, el bloque completo tenemos firmada la renuncia», aseveró el diputado.

Asimismo, ante las consultas sobre las decisiones organizativas vinculadas a este tipo de trámites dentro de la estructura partidaria, Rodríguez señaló el alcance de su conocimiento sobre las medidas adoptadas por la conducción. “La verdad que en ese sentido estoy en el desconocimiento porque son temas directivos que yo por ahí no los sé”, deslindó.

Por su parte, Szychowski hizo referencia a los trascendidos sobre la validez y existencia de dichos papeles al momento de la toma de posesión del escaño. «En operaciones de pasillo habían comentarios de que tenían una renuncia firmada por nosotros a nuestras bancas, y la verdad que nosotros eso no sabemos porque cuando asumimos, te hacen firmar un montón de papeles: la aceptación del cargo son como 10, 15, 20 papeles que uno va firmando. No sabemos si en el medio de eso había una renuncia», explicó.