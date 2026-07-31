Nacido a partir del Presupuesto Participativo, el espacio ofrece una amplia agenda de talleres gratuitos de danzas, deportes y bienestar para todas las edades.

En la esquina de la avenida San Martín y la calle Ramírez se encuentra el SUM Florida del barrio Papini, obra ganadora del Presupuesto Participativo 2020 por la Delegación de Villa Urquiza.

Detrás de la Plaza Integradora Sebastián Ruzecki (inaugurada en enero de 2011), se ubica un moderno salón que cuenta con dos baños, un área de cocina, depósito y un espacio principal con capacidad para albergar a unas 50 personas sentadas.

En el SUM Florida, los vecinos de la zona pueden disfrutar de diversas actividades destinadas a todas las edades. Los lunes hay clases de yoga de 19:00 a 20:00 horas (que se repiten los viernes) y danzas tradicionales de 20:00 a 22:30 horas.

Las danzas son las grandes protagonistas del lugar. Niños y adultos mayores participan de zumba los martes (17:00 a 18:00) y jueves (17:00 a 18:00 y 19:00 a 20:00). El sertanejo también tiene su momento los martes y jueves, ambos días de 21:00 a 22:30 horas. Las clases de folclore no podían faltar, con actividades los miércoles (18:00 a 20:00), viernes (20:00 a 22:30) y sábados. Además, los viernes las danzas árabes le hacen frente a la siesta con sus clases de 16:00 a 18:00 horas.

Los más chicos y adolescentes pueden canalizar su energía en las clases de gimnasia aeróbica infantil los martes y jueves, de 18:00 a 19:00 horas. También tienen la opción de practicar taekwondo los días viernes, en el mismo horario.

El SUM fue el proyecto ganador por la delegación de Villa Urquiza en 2020. En aquella oportunidad, en pleno contexto de la pandemia por COVID-19, los vecinos recurrieron a herramientas digitales para convocar la participación ciudadana y lograr que la propuesta fuera elegida.

El presidente de la Comisión Vecinal de la Chacra 68, Marcelo Paiva, resaltó: «El Presupuesto Participativo me parece excelente. Creo que sin esa herramienta, sin esa acción, no hubiésemos tenido el SUM que hoy tenemos, el cual está cumpliendo ampliamente con las expectativas».

«Esto surgió ante la necesidad de contar con un espacio seguro y multifuncional para que los vecinos se reúnan. Además, un SUM bien administrado genera sentido de pertenencia y acerca a los vecinos», expresó Paiva.

La concreción del SUM Florida reafirma la importancia del Presupuesto Participativo como una política pública fundamental de la Municipalidad de Posadas. A través de este programa, la gestión municipal promueve la participación democrática e interactiva, permitiendo que los propios vecinos decidan el destino de los fondos públicos para transformar las prioridades de cada barrio en obras concretas que mejoran la calidad de vida y fortalecen la identidad comunitaria.