La capital provincial fue sede del encuentro anual que reunió a 24 estudiantes de la Universidad Siglo 21. Stelatto destacó el crecimiento de la educación superior en la ciudad.

En el Centro de Aprendizaje Universitario – Sede Posadas se realizó esta mañana la tradicional jornada interna denominada Árbol de la Convivencia de la Universidad Siglo 21, que consiste en plantar un árbol como símbolo del federalismo, la unión y el respeto por la diversidad cultural. Esta décima segunda edición, que convocó a jóvenes de 23 distritos del país y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contó con la presencia del intendente Leonardo Stelatto junto a funcionarios municipales y provinciales.

En la apertura, la rectora Laura Rosso agradeció la participación de los estudiantes y la labor de toda la comunidad académica. Consideró que el aprendizaje real como país e institución “ocurre cuando nos animamos a salir del aislamiento y del prejuicio para encontrarme con quien piensa, habla y vive distinto a como yo lo hago” y remarcó que los tres principales ejes del evento son “territorio, comunidad y huella”.

La Mgter llamó a fortalecer los valores de la diversidad y renovar la esperanza en “tiempos donde el ruido de afuera muchas veces nos invita de manera permanente a confrontar, a desconfiar los unos de los otros”. Y agregó: “Estamos convencidos que el camino del respeto mutuo es plantar este árbol en Misiones, es un compromiso asumido por toda nuestra comunidad académica para seguir formando ciudadanos que elijan cada día la empatía por sobre el odio”.

En tanto, el ministro de Educación de Misiones, Ramiro Aranda, subrayó al federalismo como un concepto impregnado por la universidad en todo el territorio nacional. Alentó a los jóvenes a continuar su formación recordando que “hay una sola forma de ser un gran profesional en cualquier lugar del mundo y es siendo buena persona”.

Por su parte, el jefe comunal celebró la experiencia que alberga a representantes de toda la Argentina y permite generar vínculos entre pares. “Es un encuentro muy importante donde los estudiantes pueden contar sus experiencias y al mismo tiempo poner en funcionamiento este nuevo espacio educativo”, expresó Stelatto.

El alcalde reconoció que Posadas se fortalece como un polo educativo del NEA con más de 300 carreras disponibles. En ese marco, invitó a la comunidad a la 11° edición de la Expo Ciudad Universitaria que será del 19 al 21 de agosto en La Cascada de la Costanera. “Estamos trabajando con todas las universidades y los institutos superiores para informar sobre toda la oferta académica que tiene nuestra ciudad para los jóvenes de aquí y de la región”, cerró.

Tras la ceremonia protocolar, la veintena de alumnos depositaron un puñado de tierra de su provincia al árbol plantado en el ingreso del renovado espacio de la universidad, ubicado en calle Félix de Azara y Santa Fe.

Desde el municipio acompañaron la actividad la secretaria de Cultura y Educación, Mariela Dachary, y la titular de la Agencia Universitaria, Mariana Andrujovich.