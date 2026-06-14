La segunda fecha de la Liga de Fútbol Universitario dejó una goleada, dos triunfos y un empate sin goles. Desde la organización confirmaron que las semifinales y la final se disputarían durante el primer fin de semana de agosto.

La Liga de Fútbol Universitario disputó este sábado su segunda fecha con partidos correspondientes a las ramas masculina y femenina. La jornada se desarrolló con cuatro encuentros y resultados que comienzan a perfilar a los equipos de cara a la definición del torneo, prevista para agosto.

En la rama masculina, UCAMI y la Facultad de Ciencias Económicas de la UNaM igualaron 0 a 0 en un encuentro muy disputado. El resultado les permitió sumar un punto a ambos equipos en una competencia que mantiene una marcada paridad.

La nota destacada de la jornada la dio el Instituto de Tecnología Automotriz, que goleó 6 a 1 a la Facultad de Humanidades de la UNaM. Con una actuación contundente en ataque, el equipo se quedó con una de las victorias más amplias en lo que va del campeonato.

Por su parte, la Universidad de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia de Misiones (sede Policía) superó 2 a 0 a Albergues de la UNaM y sumó tres puntos importantes para sus aspiraciones dentro del certamen.

En el único partido femenino de la fecha, la Escuela de Enfermería de la UNaM derrotó 2 a 1 al Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya (I.S.A.R.) en un encuentro equilibrado y de buen nivel competitivo.

Desde la Agencia Universitaria explicaron que las semifinales y la final del torneo se disputarían durante el primer fin de semana de agosto. La decisión responde al calendario académico de julio, mes en el que los estudiantes afrontarán exámenes parciales y el receso invernal.