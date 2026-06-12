El Club Deportivo Guaraní Antonio Franco cumple este jueves 94 años de vida institucional. La entidad, símbolo del fútbol misionero, fue fundada el 12 de junio de 1932 en el barrio Villa Sarita de Posadas, durante una reunión realizada en el almacén de Antonio Franco, enfermero de Salud Pública. Allí, un grupo de jóvenes decidió crear una nueva institución tras la desaparición del Club Sportivo Colombo.

Por sugerencia del doctor Pablo Osvaldo Ruiz, se adoptó el nombre Guaraní, en homenaje a los pueblos originarios de Misiones. Años más tarde, en reconocimiento a su primer presidente, se incorporó el nombre completo: Guaraní Antonio Franco.

Primeros pasos

Pocos días después de su fundación, el club se inscribió en la Liga Posadeña de Fútbol y debutó frente a Racing de Posadas. Desde entonces, se consolidó como uno de los equipos más populares de la provincia.

Campañas nacionales

Guaraní Antonio Franco participó en los Torneos Nacionales de AFA en 1971, 1981, 1982 y 1985, enfrentando a los grandes clubes del país:

En 1971 , debutó frente a Boca Juniors (derrota 1-0) y empató con River Plate 2-2 en Posadas.

, debutó frente a (derrota 1-0) y empató con 2-2 en Posadas. En 1981 , venció a Biblioteca Mitre de Córdoba y empató con River en un recordado partido con figuras como Passarella y Kempes.

, venció a y empató con River en un recordado partido con figuras como Passarella y Kempes. En 1982 , derrotó a Patria de Formosa y debutó en el Nacional contra Vélez Sarsfield .

, derrotó a y debutó en el Nacional contra . En 1985, logró el ascenso tras imponerse a Chaco For Ever y protagonizó un histórico amistoso en el que goleó 6-0 a Boca Juniors con todas sus estrellas.

Posteriormente, el club participó en la Primera B Nacional en las temporadas 1986/87, 1987/88, 2014 y 2015. En la Copa Argentina 2015, eliminó a Arsenal de Sarandí y a Argentinos Juniors, antes de caer frente a Boca en octavos de final.

Identidad misionera

Con más de 90 años de trayectoria, el franjeado se consolidó como el club más popular de Misiones, con su estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira como escenario de memorables jornadas deportivas y culturales.