El espacio dejará de funcionar temporalmente desde el 24 de junio y reanudará su atención el público el 1 de julio en avenida 170 Nº 7284, casi avenida 147, manteniendo la totalidad de sus servicios y horarios habituales.

La Municipalidad de Posadas informa a los vecinos de Itaembé Miní y zonas aledañas que el Centro de Atención al Vecino (CAV) suspenderá temporalmente sus actividades a partir del próximo 24 de junio, debido al proceso de traslado hacia una nueva sede.

La atención se retomará el miércoles 1 de julio en las nuevas instalaciones ubicadas sobre avenida 170 Nº 7284, casi avenida 147, donde continuará brindando la totalidad de los servicios municipales que actualmente ofrece a la comunidad.

El nuevo espacio funcionará en el horario habitual, de 7 a 19 h, garantizando la continuidad de las prestaciones y una mejor accesibilidad para los vecinos que diariamente realizan trámites, consultas y gestiones vinculadas a distintas áreas del municipio. Se solicita a los vecinos tener en cuenta el período de cierre temporal comprendido entre el 24 y el 30 de junio, para planificar con anticipación la realización de trámites y consultas.

Servicios:

-Mesa de Entrada para la recepción de trámites varios por solicitudes de los ciudadanos/contribuyentes. horario de 07:00 a 13:00 h

-Atención al Público para Emisión de boletas de Tasa de Barrido y Limpieza, Cementerio, Impuesto Provincial al Automotor (IPA o Patente) y confección de plan de facilidades vigente en dichos tributos. Convenios de Pagos SEM. horario de 07:00 a 18:00 h

-Atención personalizada al contribuyente: Asesoramiento Habilitaciones Comerciales, deudas, planes de facilidades de pagos, entre otros. horario de 07:00 a 19:00 h

-Caja (Tesorería): para el pago de las boletas Municipales: Horario de atención 07:00 a 19:00 h

-Delegación Itaembe Mini Oeste: Recepción de notas de pedidos de las comisiones vecinales y/o vecinos, tratamiento de dichas solicitudes, entre ellas, poda, Inspección ambiental (arbolado. Baldíos etc.), Desmalezamiento y Limpieza de los Espacios Verdes, operativos de Descacharrado, entre otros. Horario de atención 07:00 a 19:00 h.