La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) invita a una reunión abierta con carácter de Consulta Pública, instancia que forma parte del proceso de Evaluación Ambiental del proyecto “Construcción de terceras trochas y carriles de adelantamiento en la Ruta Nacional Nº 14, Tramo: L.N. Alem – Campo Viera – Provincia de Misiones”. En la oportunidad se brindarán detalles de la obra prevista, así como sus principales aspectos ambientales y sociales.

La invitación es para todos los interesados para el día jueves 2 de julio de 2026, en dos instancias:

* Una primera reunión se llevará a cabo a las 09.00 horas en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, en calle Sarmiento 75 de la ciudad de Leandro N. Alem.

* Otro encuentro está previsto para el mismo día a las 18.30 en el Auditorio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones, ubicada en Juan Manuel de Rosas 325 de la ciudad de Oberá.

El proyecto

La Dirección Provincial de Vialidad tiene proyectado intervenir con obras la Ruta Nacional Nº 14 entre la intersección con la Ruta Provincial Nº 4 en Leandro N. Alem y la rotonda con la Ruta Provincial Nº 6 en Campo Viera.

Se trata de una extensión de unos 50 kilómetros donde se ejecutarán obras de ampliación de calzada con terceras trochas y carriles de adelantamiento por un total de 10 kilómetros. Los trabajos incluirán la repavimentación completa de la calzada principal en todo el tramo entre Leandro N. Alem y Campo Viera. Además se ejecutará la señalización horizontal completa requerida tras el asfaltado. Por otra parte, el proyecto prevé la reposición de refugios de pasajeros del transporte público, el recambio de guardarrails y barandas en puentes y la ejecución de nuevas alcantarillas laterales en los casos en que la intervención con las nuevas obras lo requiera.

Información disponible

A efectos de garantizar el acceso a la información, está a disposición para consulta el Resumen Ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental en la página web de la Dirección Provincial de Vialidad, www.dpvmisiones.gob.ar y en el sitio www.iadb.org/es/proyecto/AR-L1437 correspondiente al Banco Interamericano de Desarrollo, ente financiador de la obra.

Link de acceso al material de consulta: