El programa provincial estará vigente el 19 y 20 de junio en comercios adheridos de Misiones. La iniciativa busca impulsar las ventas en una fecha clave cómo es el Día del Padre. A fin de que el sector comercial ofrezca facilidades de pago a los consumidores.

Por el Día del Padre el Gobierno de Misiones lanzó una nueva edición del programa Ahora Papá, una herramienta destinada a fomentar el consumo en comercios de la provincia mediante beneficios de financiación y reintegros para los consumidores.

La iniciativa estará vigente este viernes 19 y sábado 20 de junio y permitirá realizar compras en hasta seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco Macro. Además, contempla reintegros de hasta el 20%, de acuerdo con el rubro y las condiciones establecidas por el programa. Recientemente a través de las redes sociales, el Gobierno publicó un video resaltando los beneficios del programa.

La propuesta se enmarca en las políticas provinciales orientadas a sostener la actividad comercial y fortalecer el mercado interno en un contexto marcado por la cautela de los consumidores y la retracción de las ventas en distintos sectores.

Como ocurre cada año, se espera que los beneficios tengan impacto principalmente en rubros vinculados a los regalos para la fecha, como indumentaria, perfumería, tecnología, calzado y electrodomésticos, entre otros.

Desde el Ejecutivo provincial destacan que estos programas permiten mejorar el poder de compra de las familias y, al mismo tiempo, generar movimiento en los comercios locales durante fechas especiales del calendario comercial.

En una edición anterior de la iniciativa, el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, había resaltado el alcance de la herramienta. “En una fecha tan especial como el Día del Padre, celebramos que esta herramienta impulsada por el Gobierno provincial permita seguir potenciando nuestro comercio local y fortaleciendo la capacidad de compra de las familias de Misiones”, señaló.

En este sentido, el Ahora Papá se suma así al conjunto de programas de incentivo al consumo que impulsa la Provincia y que buscan acompañar tanto a comerciantes como a consumidores, especialmente en jornadas de alta demanda como las vinculadas a celebraciones familiares.