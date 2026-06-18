La 12ª edición de la Fiesta de las Cooperativas se realizará del 26 al 28 de junio en Leandro N. Alem, con entrada y stands gratuitos, múltiples rubros y nuevas propuestas en un predio ampliado.

Un evento que crece desde lo local hacia lo regional

En un contexto donde el cooperativismo sigue consolidándose como una herramienta clave para el desarrollo económico y social a nivel nacional, la ciudad de Leandro N. Alem se prepara para una nueva edición de Fericoop, la tradicional Feria de Cooperativas.

Este evento, que celebra su 12ª edición, se llevará a cabo del 26 al 28 de junio y promete una convocatoria aún mayor que en años anteriores. Desde la organización destacaron que ya hay numerosas cooperativas y empresas confirmadas, lo que anticipa un importante movimiento tanto productivo como turístico.

Pamela Martín, integrante de la comisión organizadora, señaló que “estamos trabajando a pleno y muy contentos por la respuesta que estamos teniendo, ya hay muchos espacios reservados”.

Convocatoria abierta y diversidad de rubros

Fericoop está orientada principalmente al sector cooperativo, pero su propuesta es amplia e inclusiva. Podrán participar cooperativas, industrias, comercios, emprendedores y artesanos, lo que permite generar un espacio diverso y representativo de la economía regional.

El flyer oficial del evento destaca la participación de múltiples sectores: cooperativismo, agroindustria, emprendedores, comercios, tecnología, innovación, asesoramiento y shows en vivo.

Entre los rubros ya confirmados se encuentran cooperativas agrícolas, agroindustriales y yerbateras, además de empresas vinculadas a la madera, maquinaria y producción.

Desde la organización remarcaron un dato clave: tanto la entrada al evento como los stands son completamente libres y gratuitos, lo que facilita la participación de todos los sectores y promueve una mayor inclusión.

Nuevo predio y mayor capacidad

Una de las principales novedades de esta edición será el cambio de sede. Fericoop 2026 se realizará en el predio de la Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral, un espacio más amplio que permitirá mejorar la distribución y ampliar la capacidad del evento.

Este cambio responde al crecimiento sostenido de la feria y a la necesidad de brindar mejores condiciones tanto a expositores como al público.

“El nuevo predio nos da más posibilidades, podemos organizar mejor los espacios y sumar nuevas propuestas”, explicó Martín.

Actividades, cultura y entretenimiento

Además de la exposición productiva, Fericoop ofrecerá una variada agenda de actividades culturales y recreativas. Entre ellas, se destaca la elección de reina de la fiesta, abierta a participantes de distintas localidades.

También se incorporarán shows en vivo y propuestas vinculadas a la tecnología y la innovación, consolidando el perfil integral del evento.

Una de las grandes novedades será la utilización de la sala de cine y teatro del predio, donde se proyectará un partido de la Selección Argentina en pantalla gigante, generando un espacio tipo fan fest para los asistentes.

Información clave para participar

Desde la organización recordaron que aún quedan espacios disponibles para expositores y que los interesados pueden comunicarse para reservar su lugar.

Contacto general (stands y participación): 3754-524389

Consultas para candidatas a reinas: 3754-498197

También se pueden acercar a la Dirección de Turismo de Leandro N. Alem para obtener más información.

Un impulso al desarrollo local

Fericoop representa una oportunidad estratégica para fortalecer el entramado productivo de Misiones, promoviendo el intercambio entre cooperativas y empresas, y generando visibilidad para emprendedores locales.

Además, el evento dinamiza la economía local y posiciona a Alem como un punto clave en la agenda regional.

“Queremos que todos se sientan parte, por eso es importante que sea un evento accesible, gratuito y abierto a toda la comunidad”, destacaron desde la organización.

Expectativa por una edición histórica

Con una propuesta ampliada, mayor infraestructura y una fuerte participación del sector productivo, Fericoop 2026 se perfila como una de las ediciones más importantes de su historia.

La combinación de producción, cultura y comunidad vuelve a ser el eje central de esta feria que ya es un clásico en la región de Misiones, promoviendo el intercambio entre cooperativas y empresas, y generando visibilidad para emprendedores locales.

Además, el evento dinamiza la economía local y posiciona a Alem como un punto clave en la agenda regional.

“Queremos que todos se sientan parte, por eso es importante que sea un evento accesible, gratuito y abierto a toda la comunidad”, destacaron desde la organización.

Expectativa por una edición histórica

Con una propuesta ampliada, mayor infraestructura y una fuerte participación del sector productivo, Fericoop 2026 se perfila como una de las ediciones más importantes de su historia. La combinación de producción, cultura y comunidad vuelve a ser el eje central de esta feria que ya es un clásico en la región.