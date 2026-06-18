Con una importante participación de docentes y profesionales de la educación, comenzó en la Casa de la Cultura la Diplomatura Superior en Tecnología Educativa e Inteligencia Artificial, una propuesta de formación impulsada a través de un convenio entre la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones y la Municipalidad de Montecarlo.

Durante la apertura se concretó la firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre ambas instituciones, representadas por el Decano de la Facultad, Cristian Garrido, y el Intendente Julio César Barreto, fortaleciendo el trabajo conjunto para generar más oportunidades de capacitación y crecimiento profesional en nuestra comunidad.

La diplomatura está destinada a docentes, directivos, bibliotecarios y profesionales de la educación, y propone incorporar estrategias innovadoras vinculadas al uso pedagógico de la inteligencia artificial, el diseño de materiales didácticos y nuevas formas de evaluación.

Esta iniciativa refleja el compromiso de la Municipalidad de Montecarlo con una educación de calidad, promoviendo la formación continua y el acceso a herramientas que permitan afrontar los desafíos del presente y prepararse para los escenarios educativos del futuro.