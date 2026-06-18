Fuimos parte del 29.º Encuentro de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), un espacio que reunió a referentes de distintos puntos del país para reflexionar sobre el presente y el futuro de las empresas bajo el lema “Ahora lo importante son las empresas humanas y productivas”.

Compartimos la experiencia de la Escuela Municipal de Negocios y Emprendedurismo y el trabajo que impulsamos en Alem para acompañar a emprendedores, trabajadores y empresas, fortaleciendo el desarrollo local y generando más oportunidades para nuestra comunidad.

Porque el crecimiento de una ciudad también se construye apoyando a quienes producen, emprenden y trabajan cada día.