En el marco del Mes Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, conmemorado cada junio por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Municipalidad de Montecarlo reafirma su compromiso con la promoción del respeto, la dignidad, la inclusión y los derechos de las personas mayores.

A través de la Coordinación del Adulto Mayor, se desarrollan durante todo el año diversas actividades destinadas a fomentar una vida activa, saludable y participativa, generando espacios de encuentro, recreación, aprendizaje y bienestar para este importante sector de la comunidad.

Entre las propuestas que se llevan adelante se destaca el baile al aire libre en el predio de La Paloma, que se realiza los martes y viernes de 19:00 a 21:00 horas y reúne a más de 130 adultos mayores en cada jornada, promoviendo la actividad física, la socialización y la recreación.

Asimismo, todos los lunes de 7:30 a 9:00 horas se desarrollan actividades físicas y de estimulación cognitiva en la Casa de la Cultura, en una tarea articulada junto al CEFE, fortaleciendo tanto la salud física como las capacidades mentales de los participantes.

En el Polideportivo Municipal se llevan a cabo clases de gimnasia los lunes, miércoles y viernes de 14:00 a 15:00 horas, con la participación de alrededor de 50 adultos mayores que encuentran en esta propuesta un espacio para mejorar su calidad de vida mediante el ejercicio y el movimiento.

Por otra parte, también se realizan talleres que promueven la creatividad y el desarrollo de habilidades. Los jueves, de 15:00 a 17:00 horas, se realiza el Taller de Crochet, al que asisten 25 adultos mayores, mientras que los martes, de 15:00 a 19:00 horas, se desarrolla el Taller de Pintura, con la participación de 20 personas.

Estas acciones reflejan el compromiso de la Municipalidad de Montecarlo con la construcción de una comunidad más inclusiva y respetuosa, donde las personas mayores sean protagonistas, puedan desarrollar sus capacidades, fortalecer vínculos y disfrutar de una vida activa y plena.

Durante este mes de reflexión y concientización, se destaca la importancia de valorar el aporte de los adultos mayores a la sociedad y de continuar generando políticas y espacios que garanticen su bienestar, participación y calidad de vida.