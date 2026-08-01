Con un buen marco de público, este sábado se disputaron las semifinales y la final del torneo de fútbol 11 masculino de los Juegos Deportivos Ciudad Universitaria, en el Campus de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM).

La jornada coronó a IPESMI como campeón y volvió a poner en valor la propuesta deportiva, recreativa y cultural que impulsa Posadas para acompañar la vida universitaria más allá de las aulas. La definición del certamen reunió a estudiantes, docentes, familiares y acompañantes que siguieron cada encuentro en un clima de entusiasmo y compañerismo.

La iniciativa forma parte de las acciones que diferentes áreas del Municipio desarrollan junto a instituciones educativas para fortalecer la integración de la comunidad universitaria mediante el deporte, la recreación y las actividades culturales.

La primera semifinal quedó en manos de la Universidad de las Fuerzas de Seguridad sede Policía, que se impuso por 3 a 0 frente al Instituto de Tecnología Automotriz y aseguró su lugar en el partido decisivo. En la otra llave, la Facultad de Ciencias Económicas de la UNaM e IPESMI igualaron 1 a 1 en el tiempo reglamentario. La clasificación se definió desde el punto penal, donde IPESMI mostró mayor efectividad y ganó la serie por 3 a 0.

La final enfrentó a IPESMI con la Universidad de las Fuerzas de Seguridad sede Policía en un encuentro parejo y de alta intensidad. Finalmente, IPESMI se impuso por 1 a 0, resultado que le permitió quedarse con el título del torneo de fútbol 11 masculino.

Más allá de la competencia, la jornada reafirmó el objetivo de los Juegos Deportivos Ciudad Universitaria de promover hábitos saludables, el encuentro entre estudiantes de distintas instituciones y el sentido de pertenencia a la comunidad universitaria. En ese marco, Posadas continúa consolidando una agenda que combina deporte, cultura y recreación como pilares para enriquecer la experiencia de quienes eligen la ciudad para estudiar y desarrollarse.