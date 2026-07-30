El programa municipal se desarrolla desde marzo y ya funciona en siete barrios de la ciudad. La iniciativa está destinada a chicos de entre 6 y 12 años y busca acercar el futsal a los playones y espacios deportivos de cada zona, con una mirada centrada en la formación y no en la competencia.

El programa Futsal en los Barrios continúa expandiéndose en Posadas con clases gratuitas para chicos de entre 6 y 12 años. La propuesta es coordinada por un grupo de exjugadores y profesores de futsal, con el acompañamiento de la Municipalidad de Posadas, y busca acercar la disciplina a distintos barrios mediante el uso de playones y espacios deportivos municipales.

La iniciativa comenzó en marzo y actualmente ya funciona en siete puntos de la ciudad. Entre ellos se encuentran el Club Vial, el Parque de la Ciudad, Bicentenario, Los Paraísos, El Porvenir II y San Isidro. Además, durante estos días se suman nuevas sedes en Villa Cabello, mientras que próximamente está previsto llegar a las chacras 32-33 y A4.

Juan Manuel Romero, coordinador general del proyecto, explicó que la propuesta nació de un grupo de personas que practica futsal desde hace más de dos décadas. En ese sentido, señaló que el objetivo es transmitir a las nuevas generaciones los conocimientos adquiridos durante años de experiencia.

“Tratamos de que esto sea más una formación que una competencia”, explicó Romero. Por eso, las clases apuntan a enseñar desde los primeros movimientos con la pelota hasta acciones básicas como detenerla, conducirla y pasarla.

A diferencia de otras propuestas deportivas, el programa también busca llegar a chicos que quizás no tuvieron la posibilidad de incorporarse a una escuela de fútbol. El acceso gratuito y la cercanía con los barrios permiten que puedan iniciarse en el deporte sin necesidad de trasladarse a otros puntos de la ciudad o afrontar el costo de una institución privada.

Eduardo Pawluszek, uno de los profesores que participa de la organización, destacó precisamente ese aspecto. Según explicó, el proyecto surgió a partir de un grupo de amigos que practica futsal desde hace más de 20 años y que decidió generar una alternativa para que los chicos puedan conocer la disciplina en sus propios barrios.

“Es importante que los chicos puedan encontrar en su barrio un lugar para aprender”, remarcó. En esa línea, valoró la posibilidad de aprovechar los playones municipales que existen en distintos sectores de Posadas para ampliar el alcance de la propuesta.

Una actividad que también integra a las familias

La respuesta de los chicos y de sus familias fue uno de los aspectos que más sorprendió a los organizadores. Desde marzo, las actividades se sostienen de manera constante y, según explicó Romero, los padres también acompañan durante las jornadas.

La dinámica varía de acuerdo con cada sede. En el Club Vial, considerado como uno de los espacios centrales, se desarrollan varias jornadas semanales. En el Parque de la Ciudad también hay actividades dos veces por semana, mientras que en los demás barrios las clases se realizan una vez por semana.

Además, el programa mantiene una mirada recreativa y formativa. Si bien todavía no participa de competencias regulares, los organizadores prevén realizar encuentros y amistosos para que los chicos puedan comenzar a vivir también la experiencia de jugar frente a otros equipos.

En ese marco, para septiembre está previsto un encuentro entre las distintas escuelas que participan del programa, con la posibilidad de realizar un torneo destinado principalmente a motivar a los chicos y fortalecer el vínculo entre las diferentes sedes.

Una experiencia especial en un escenario histórico del futsal

La propuesta tendrá además una actividad especial esta semana. Dos de los barrios que participan del programa fueron invitados a disputar un partido previo a las finales de la Asociación Posadeña de Fútbol de Salón.

La experiencia permitirá que los chicos conozcan y jueguen en un escenario emblemático de la disciplina en Posadas, algo que para los organizadores representa una oportunidad que difícilmente hubieran tenido sin este proyecto.

“Para los chicos va a estar tremendo porque va a ser algo único”, destacó Pawluszek, quien remarcó la importancia de que puedan acercarse a espacios donde habitualmente se desarrollan grandes encuentros de futsal.

Así, Futsal en los Barrios busca que la pelota llegue a cada vez más chicos de Posadas, pero también que el deporte funcione como una herramienta de integración, aprendizaje y encuentro. Con nuevas sedes en camino, la iniciativa apunta a consolidar una red de escuelas barriales donde la formación deportiva esté al alcance de todos.