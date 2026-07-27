El Gran Premio Rumbo al Centenario se disputará del 31 de julio al 2 de agosto y recorrerá caminos de Leandro N. Alem, Almafuerte, Caá Yarí y Dos Arroyos, consolidando al deporte motor como un importante impulsor del turismo y las economías locales.

Este lunes se realizó la presentación oficial del Gran Premio Rumbo al Centenario, correspondiente a la cuarta fecha del Campeonato Misionero de Rally, que se disputará del 31 de julio al 2 de agosto en Leandro N. Alem y localidades vecinas.

Del lanzamiento participaron el ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa; el intendente de Leandro N. Alem, Matías Sebely; la directora de Turismo de la Municipalidad de Leandro N. Alem, Pamela Martín; el presidente de la Asociación Misionera de Pilotos y Navegantes de Rally (AMPyNaR), Luis Da Luz; y el delegado de la Asociación Argentina de Volantes (AAV), Eduardo Álvarez.

Durante la conferencia se dieron a conocer los detalles de la competencia, que comenzará el viernes con la tradicional rampa de largada. La actividad continuará el sábado con la primera etapa y finalizará el domingo con la segunda jornada de carrera, recorriendo caminos de Leandro N. Alem y sectores vecinales de Almafuerte, Caá Yarí y Dos Arroyos.

El presidente de AMPyNaR, Luis Da Luz, destacó las expectativas que genera esta nueva fecha del campeonato. «Hasta ahora, ya se registran alrededor de 35 autos inscriptos y 11 participantes entre motos y cuatriciclos», remarcó, aclarando que el cierre de inscripciones está previsto para este martes.

Por su parte, el intendente Matías Sebely celebró que el municipio reciba una fecha del Rally Misionero y remarcó el impacto positivo que genera el evento. «Estamos muy contentos de ser anfitriones. Este tipo de propuestas fortalecen el deporte motor, y generan un importante movimiento turístico y económico, beneficiando al comercio, la gastronomía y los distintos servicios de la ciudad», expresó.

En tanto, el ministro de Turismo, José María Arrúa, destacó el valor que tienen este tipo de competencias para el desarrollo de los destinos turísticos de la provincia. «Cada evento deportivo moviliza visitantes, genera mayor ocupación en los alojamientos, impulsa el consumo en comercios y fortalece las economías locales. Por eso es importante acompañar estas iniciativas y reconocer el esfuerzo de quienes apuestan por organizarlas, porque contribuyen al crecimiento de Misiones como destino de eventos durante todo el año», sostuvo.

El Rally Misionero continúa posicionándose como una de las principales competencias del calendario deportivo provincial, promoviendo el turismo, dinamizando las economías locales y mostrando los paisajes de Misiones a través del deporte.