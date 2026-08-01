Finalizó el viernes el curso para poder desempeñarse como director técnico en torneos provinciales. La semana próxima empieza una nueva capacitación de cuatro meses.

Con la entrega de los certificados a 53 participantes finalizó el viernes el curso de entrenadores de fútbol organizado por la Dirección General de Deportes de la Municipalidad de Posadas. El acto de cierre se realizó en el polideportivo Ernesto “Finito” Gehrmann, ubicado en Comandante Rosales y Rademacher de la capital misionera.

Con la emoción a flor de piel por la etapa concluida, los integrantes del taller fueron pasando adelante para recibir sus diplomas de las manos de los profesores y autoridades en el centro de la cancha, mientras en las gradas sus familiares los acompañaban con respetuosos aplausos.

También el viernes finalizó la inscripción para el comienzo de un nuevo curso de entrenadores de fútbol que empezará la semana próxima y para el que se anotaron 180 postulantes. “La verdad que estamos más que contentos porque superó nuestras expectativas”, dijo el director de Deportes Federados y Entidades Deportivas de la Municipalidad, Cristian Núñez Silveira.

La capacitación tiene una duración de cuatro meses con dos clases semanales, que se dictan en el Hogar de Día, y los que concluyen pueden desempeñarse como entrenadores de fútbol en la provincia. “Nuestros entrenadores tienen la posibilidad de trabajar en cualquiera de los niveles, ya sea en escuelas de fútbol o en primera división con nuestros certificados, después para los torneos federales, ya necesitan un certificado nacional. Nosotros a lo que apuntamos es que esto sea una salida laboral”, explicó el director de Deportes Federados.

Antes de la entrega de los diplomas al grupo compuesto tanto por hombres como por mujeres, los directores técnicos encargados de la formación expresaron unas palabras. “Quiero agradecerles y decirles que esto recién empieza, que esta es una primera parte que el que quiere seguir aprendiendo tiene la posibilidad siempre en cualquier ámbito y que es una oportunidad para mostrar lo que sabe y lo que aprendió. Hay posibilidades de trabajo, hay muchos campeonatos en Posadas, la ciudad está creciendo mucho, esta es una oportunidad para ustedes para dar un salto a poder trabajar”, dijo Bruno Smorczewski.

Por su parte, Juan Ramón Nuñez Silveira manifestó: “Ustedes hoy asumen una gran responsabilidad, principalmente los que van a trabajar con chicos, ustedes pasan a ser una figura muy importante para cada chico que tengan la oportunidad de entrenar. Creo que han dado un paso importante en esta carrera del fútbol, así que les deseo todo lo mejor y estaremos siempre presentes para cualquier consulta que quieran hacer”.

La Oficina de Empleo Municipal colaboró en la convocatoria e inscripción para que el curso llegara a más interesados, su titular Ignacio Abrazián también fue uno de los responsables de entregar certificados a los nuevos entrenadore