El gobernador Hugo Passalacqua envió a la Cámara de Representantes el proyecto de Presupuesto 2027, en el marco de una readecuación de la estructura del Poder Ejecutivo que contempló la integración de tres ministerios, con el objetivo de optimizar el funcionamiento del Estado y administrar mejor los recursos, priorizando la educación, la salud y la contención social. En este sentido, Passalacqua señaló que dos de cada tres pesos del presupuesto estarán destinados a Educación, Salud y políticas sociales.

El gobernador Hugo Passalacqua envió este viernes a la Cámara de Representantes de Misiones el proyecto de Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el ejercicio financiero 2027, por un monto total de $5.206.134.722.000.

Dicho presupuesto pone fuerte énfasis en la inversión social destinando el 63% de los recursos en educación pública, salud y políticas de contención para los sectores más vulnerables. Es decir, “dos de cada tres pesos irán destinados a salud, educación y políticas sociales”, como lo manifestó el Gobernador.

“Para seguir cuidando la educación, la salud y la contención social de los misioneros, destina el 63% a la inversión social, y 14% para el desarrollo de la economía motivado en la reactivación de obras”, afirmó el gobernador.

La iniciativa fue remitida en cumplimiento del artículo 116, inciso 4, de la Constitución provincial.

LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y EL ACCESO A LA SALUD COMO PRIORIDAD

Como prioridad, el proyecto busca garantizar que la educación pública llegue a todo el territorio provincial, asegurar el acceso al sistema sanitario y consolidar las redes de asistencia para los sectores de mayor vulnerabilidad.

El Gobierno provincial planteó que estas áreas continuarán siendo prioritarias dentro de la distribución presupuestaria, en un escenario marcado por mayores exigencias financieras para las provincias.

La propuesta también reserva un 14% para políticas vinculadas con el desarrollo económico, principalmente a través de la reactivación de obras y medidas destinadas a acompañar la actividad productiva.

En ese marco, en los fundamentos enviados a la Cámara, el Ejecutivo provincial cuestionó la “sostenida ausencia del Estado Nacional” y señaló que desde 2024 se profundizó el retiro de partidas y fondos que antes financiaban distintas políticas públicas.

El texto menciona la interrupción del Fondo Nacional de Incentivo Docente, la desarticulación de programas sanitarios, la eliminación del fondo compensador del transporte y la reducción de recursos para infraestructura vial.

También señala la falta de financiamiento del programa Remediar y una disminución en los fondos enviados por la Administración Nacional de la Seguridad Social para sostener las cajas previsionales provinciales.

Según el Gobierno, ese proceso trasladó una mayor carga operativa y financiera a las provincias, que deben cubrir con recursos propios servicios y políticas consideradas esenciales.

RESGUARDO DE LA ECONOMÍA LOCAL

Finalmente, de cara al impacto de la situación macroeconómica en las economías regionales, entre los factores mencionados en el proyecto aparecen la desregulación de mercados, la apertura de importaciones y el retraso cambiario.

Esta coyuntura golpea de lleno a los productores, a las empresas exportadoras, al comercio de frontera, al nivel de actividad en general, a las fuentes de trabajo y a los ingresos de las arcas provinciales.

Ante este panorama, el Estado Provincial rectificó que se seguirán implementando herramientas para amortiguar estas desigualdades económicas y mantener el trabajo codo a codo con el sector privado.

Con la presentación ya formalizada, la propuesta inicia su recorrido en la Cámara de Representantes, donde pasará por las distintas comisiones para su debate antes de llegar al recinto para su aprobación.