La madre manifestó que al despertar encontró al recién nacido sin signos vitales mientras ambos descansaban en la misma cama. La Justicia investiga las circunstancias del hecho.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, la madre del niño, de 28 años, manifestó que, al despertar este jueves, advirtió que se encontraba accidentalmente acostada sobre el recién nacido, con quien descansaba en la misma cama, constatando que el pequeño ya no presentaba signos vitales.

Tras el aviso, efectivos de la Comisaría de Mártires se dirigieron al domicilio y constataron el fallecimiento del bebé, dando inmediata intervención al magistrado competente, quien ordenó el traslado del cuerpo para la realización de la autopsia, examen que permitirá determinar con precisión la causa del deceso.