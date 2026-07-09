La Costanera, el Parque de la Ciudad, el Jardín Botánico, el circuito de murales y los paseos guiados integran la propuesta turística y recreativa que ofrece la capital misionera para vecinos y visitantes.

Posadas recibe el fin de semana largo con una amplia variedad de espacios al aire libre y actividades para todas las edades. La ciudad combina naturaleza, cultura y recreación en una agenda que invita tanto a recorrer sus principales atractivos como a descubrir nuevos rincones urbanos.

Entre las opciones se destaca la Costanera, uno de los lugares más elegidos por vecinos y turistas. Con ocho kilómetros de extensión, ofrece sectores para caminar, andar en bicicleta, disfrutar del río Paraná y acceder a una variada oferta gastronómica, especialmente durante el atardecer.

El recorrido también incluye el Parque de la Ciudad y el Jardín Botánico. El primero cuenta con amplios espacios verdes, senderos, juegos infantiles y sectores recreativos para compartir en familia. El segundo propone caminatas entre especies nativas, bicisendas y un paseo guiado para conocer la flora del lugar y el valor ambiental de este pulmón verde de la capital provincial.

Otra alternativa es el circuito de murales, que reúne más de 40 obras distribuidas en distintos puntos de Posadas y suma más de 3.500 metros cuadrados de arte urbano. A esto se agregan los paseos guiados por el Parque Paraguayo y el Cementerio de Posadas, una propuesta que permite conocer la historia de la ciudad a través de relatos y recorridos temáticos.

Con estas propuestas, Posadas ofrece opciones gratuitas y accesibles para disfrutar del descanso, promover el turismo interno y aprovechar los espacios públicos durante el fin de semana largo.