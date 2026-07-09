Esta mañana, en la Plaza San Martín, autoridades, instituciones, fuerzas de seguridad, establecimientos educativos y vecinos de nuestra comunidad participaron del acto oficial por el Día de la Independencia.

Recordar aquel 9 de Julio de 1816 es también renovar el compromiso con una libertad que se construye cada día: la libertad de vivir en paz, de pensar con respeto, de expresar nuestras convicciones, de crecer en comunidad y de trabajar juntos por un futuro mejor.

En Montecarlo elegimos honrar ese legado fortaleciendo los valores que nos identifican: el encuentro, el respeto, la solidaridad y la convivencia.

Porque la verdadera independencia también se refleja en una comunidad libre para desarrollarse, compartir sus ideas y construir, entre todos, una ciudad donde cada vecino pueda vivir con tranquilidad.