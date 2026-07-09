El mandatario provincial encabezó el acto por el 210° aniversario del Día de la Independencia Argentina.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, encabezó este jueves el acto oficial por el Día de la Independencia en el municipio de Cerro Corá, donde se conmemoró el 210° aniversario de la Declaración de 1816. La ceremonia se realizó la intersección de Clemente Pereira y Moisés Bertoni, y contó con el acompañamiento del vicegobernador, Lucas Romero Spinelli; la presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori; el diputado nacional de Encuentro Misionero, Oscar Herrera Ahuad; el intendente local Diego Pedrozo, además de autoridades provinciales, municipales, representantes de instituciones educativas y vecinos de la localidad.

En su discurso, Passalacqua recordó el primer grito de libertad de 1810 y citó a Juan José Castelli, quien en un contexto sin democracia afirmó: “El poder está en la gente”. También evocó a José Gervasio Artigas, al parafrasear: “Buenos Aires siempre da amarguras, piensa en ellos y no en las provincias”.

El mandatario subrayó que los representantes misioneros de la época fueron “tan rebeldes que un año antes declararon la independencia”. Y reflexionó: “Nuestro legado como ciudadanos y misioneros es pensar en forma independiente, debemos ser soberanos en nuestras acciones. Y como fueron los congresistas de Tucumán, tenernos tolerancia, porque cada uno puede pensar como quiera, pero con respeto”.

En ese sentido, invitó a la comunidad a evitar la confrontación: “No hace falta pelearse, ni siquiera en la mesa familiar. Usar el látigo, la dureza, la descalificación, está mal. Debemos reflexionar cómo construir un tejido social respetuoso y en paz de corazón”.

“Nuestro legado como misioneros es pensar en forma independiente”

Hugo Passalacqua, gobernador de misiones

Al cierre de su mensaje, Passalacqua expresó su orgullo por los misioneros: “De sus familias, en un momento angustiante para la República Argentina, difícil, pero que siempre los veo con una sonrisa. Desde acá vamos a tratar de hacerles un poco más fácil la vida”.

El acto comenzó con la reflexión del monseñor Juan Rubén Martínez, quien oró por la prosperidad, el trabajo digno, la paz y la justicia. Luego, dos alumnos de segundo y cuarto grado de la Escuela N°94 Juan Adrián Bonetti recitaron la poesía 9 de Julio de 1816.

Finalmente, el intendente Diego Pedrozo agradeció la presencia de las autoridades provinciales y la cercanía con su comunidad: “Levantamos el teléfono y ustedes están para dar una respuesta a pesar del contexto económico nacional”.