La provincia promocionó su diversidad de experiencias turísticas ante operadores, agencias y referentes del sector, consolidando su presencia en uno de los principales encuentros de turismo y negocios de América Latina.

Misiones participó de una nueva edición de la Feria Das Cataratas, realizada del 10 al 12 de junio en Foz do Iguazú, Brasil, uno de los eventos turísticos más importantes de la región, donde desplegó una estrategia integral de promoción orientada a fortalecer su posicionamiento en el mercado internacional y generar nuevas oportunidades de comercialización para sus destinos.

La presencia misionera fue resultado de un trabajo articulado entre el Ministerio de Turismo, Puerto Iguazú y los municipios organizados a través de las regiones Norte, Sur, Centro y Alto Uruguay, permitiendo representar la diversidad de atractivos, experiencias y productos turísticos que conforman la oferta provincial.

Durante las jornadas, se promocionaron propuestas vinculadas al turismo de naturaleza, aventura, cultura, gastronomía, turismo de bienestar, mostrando la riqueza y variedad de opciones que ofrece la tierra colorada más allá de sus destinos tradicionales.

Además, el espacio provincial contó con degustaciones gastronómicas que permitieron acercar a los visitantes los sabores locales característicos, fortaleciendo la identidad del destino a través de sus productos regionales.

En el marco de las acciones promocionales, también se difundió material institucional y turístico relacionado con la próxima fecha del Turismo Carretera que se disputará en julio en el Autódromo Rosamonte de Posadas, uno de los eventos deportivos más convocantes y una oportunidad para atraer visitantes durante el receso invernal.

La Feria Das Cataratas reunió a profesionales, empresarios, organismos públicos, operadores turísticos, agencias de viajes y medios especializados de distintos países. Al respecto, el ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa, destacó que “la participación en este tipo de encuentros nos permite fortalecer la presencia de Misiones en mercados estratégicos, generar nuevos contactos comerciales y seguir posicionando a la provincia como un destino integral, con propuestas para disfrutar durante todo el año”.