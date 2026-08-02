El Gobierno español actualizó el número de víctimas fatales tras el ingreso masivo de migrantes desde Marruecos, aunque las tareas de búsqueda siguen activas y el saldo definitivo permanece abierto. La situación generó nuevas tensiones políticas y medidas de control en países vecinos.

España confirma 72 muertes por la crisis migratoria en Ceuta: siguen hallando cuerpos

España atraviesa una de las crisis migratorias más graves de los últimos años luego del ingreso masivo de personas desde Marruecos hacia Ceuta. El Gobierno confirmó este domingo que la cifra oficial de migrantes fallecidos ascendió a 72, aunque los operativos de búsqueda continúan y las autoridades no descartan que el número de víctimas aumente.

El nuevo balance fue informado por el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, quien señaló que los equipos de emergencia mantienen los trabajos en la zona. Distintos relevamientos sostienen que la cantidad de cuerpos recuperados podría ser superior, por lo que el número final de fallecidos todavía no está cerrado.

La emergencia también generó repercusiones fuera de España. Italia anunció el restablecimiento temporal de controles a viajeros procedentes del país ibérico en aeropuertos y puertos marítimos, en el marco de las medidas adoptadas ante la situación migratoria.

En el plano político, el episodio profundizó las críticas contra el Gobierno de Pedro Sánchez. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuestionó la gestión oficial y aseguró que la situación representa una “invasión intolerable”, mientras continúa el retorno de migrantes hacia Marruecos. Según datos difundidos por agencias internacionales, más de 73.500 personas habrían abandonado Ceuta, aunque el Ministerio del Interior español todavía no confirmó oficialmente esa cifra.