La primera ministra Giorgia Meloni anunció que analiza medidas extraordinarias ante la crisis migratoria en Ceuta. España rechazó la posibilidad de suspender Schengen y calificó la postura italiana de “demagógica”.

El gobierno de Italia analiza la posibilidad de suspender temporalmente la aplicación del espacio Schengen con España como respuesta al ingreso masivo de migrantes en la ciudad de Ceuta. La primera ministra Giorgia Meloni confirmó que convocó a los organismos competentes para evaluar medidas extraordinarias destinadas a reforzar la seguridad en las fronteras.

La decisión comenzó a estudiarse luego de que cientos de personas irrumpieran este jueves en el enclave español ubicado en el norte de África. A través de sus redes sociales, Meloni sostuvo que las imágenes registradas en Ceuta reflejan los riesgos de la inmigración ilegal y justifican la necesidad de adoptar medidas más estrictas para proteger las fronteras europeas.

Tras reunirse con el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, la mandataria aseguró que el Ejecutivo está preparado para intervenir si la situación lo requiere. Entre las alternativas en análisis figura la suspensión temporal de Schengen con España, una herramienta prevista por la normativa europea para circunstancias excepcionales vinculadas con la seguridad interior.

Meloni reafirmó además que la política migratoria de su gobierno seguirá enfocada en combatir la inmigración irregular, perseguir a las redes de tráfico de personas y fortalecer los mecanismos de repatriación. En ese marco, insistió en que Italia no modificará su estrategia frente al aumento de los flujos migratorios.

La posibilidad de restringir la libre circulación también recibió el respaldo del ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani. El funcionario expresó su apoyo a las acciones impulsadas por el Ministerio del Interior y vinculó la crisis con el proceso de regularización de inmigrantes que lleva adelante el gobierno español, al que cuestionó públicamente.

Desde Madrid, la respuesta fue inmediata. El ministro de Asuntos Exteriores, José Luis Albares, calificó de “demagógica” la postura del Ejecutivo italiano, rechazó las declaraciones de sus funcionarios y convocó al embajador de Italia en España para expresar el malestar del gobierno español.

Aunque el Tratado de Schengen permite restablecer controles fronterizos de manera temporal en situaciones excepcionales, una eventual suspensión entre Italia y España representaría un fuerte impacto político dentro de la Unión Europea. El escenario refleja la creciente tensión entre ambos gobiernos por la gestión de la migración y reabre el debate sobre el funcionamiento del sistema de libre circulación en Europa.