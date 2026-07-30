Hubo cortes eléctricos y se suspendieron vuelos. El transporte público fue interrumpido.

Cinco personas murieron en incidentes causados por fuertes ráfagas de viento de hasta de 125 km/h que provocaron caos en Río de Janeiro y zonas del estado de San Pablo (Brasil), con cortes eléctricos y la interrupción del transporte público.

Los habitantes de Río fueron sorprendidos por el violento temporal que, además, derribó decenas de árboles y dejó a miles de personas varadas tras la paralización de las tres líneas de metro de la ciudad.

Los bomberos informaron que dos personas murieron tras el colapso de un muro en el turístico barrio carioca de Santa Teresa. Un pescador está desaparecido en la localidad costera de Tarituba.

En tanto, vientos de hasta 124 km/h causaron estragos en el estado de San Pablo. Allí, dos hombres murieron aplastados por árboles y un pescador falleció tras el naufragio de una embarcación, según informaron las autoridades locales.

Los apagones y los daños obligaron a suspender servicios y activar operativos de emergencia

El temporal también afectó el funcionamiento de puertos, aeropuertos y el transporte público. Las fuertes ráfagas obligaron a suspender las operaciones en el puerto de Santos, el más importante de América Latina, y también interrumpieron el servicio de embarcaciones de pasajeros. En el aeropuerto internacional Galeão, los vientos alcanzaron los 74 km/h, provocaron desvíos de vuelos y generaron demoras.

En Río de Janeiro, el metro y el aeropuerto Santos Dumont registraron interrupciones parciales, mientras que el gobierno de São Paulo activó un gabinete de crisis para coordinar la respuesta. El Cuerpo de Bomberos informó que rescató a 26 personas y atendió cerca de 90 emergencias por caída de árboles y derrumbes. En Rio Grande do Sul, la Defensa Civil evacuó a 149 personas y confirmó cinco heridos.

Un tornado causó destrozos en el sur de Brasil a pocos kilómetros de la frontera con Misiones

Las autoridades mantienen la alerta por nuevas lluvias intensas, tormentas eléctricas y posible caída de granizo. Además, el Instituto Nacional de Meteorología advirtió que la inestabilidad continuará hasta el jueves y que el viernes podrían registrarse nuevas ráfagas de viento en el sur del país.