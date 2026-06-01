El presidente colombiano desconoció el preconteo electoral, denunció inconsistencias informáticas y afirmó que solo reconocerá el escrutinio judicial.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó este domingo los resultados preliminares de las elecciones presidenciales difundidos por la Registraduría Nacional. El mandatario aseguró que no reconocerá el preconteo que ubicó al candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella como el más votado, con más de 10 millones de sufragios.

A través de la red social X, Petro reafirmó sus cuestionamientos al sistema utilizado durante el proceso electoral. Además, sostuvo que únicamente aceptará los resultados que surjan del escrutinio oficial realizado por los jueces de la República. “Como presidente no acepto los resultados del preconteo“, escribió el mandatario, quien volvió a expresar dudas sobre la transparencia del conteo preliminar

Según explicó, el sistema informático empleado para consolidar los resultados presenta inconsistencias respecto del censo electoral oficial. En ese sentido, afirmó que existe una diferencia significativa entre los registros disponibles y los datos utilizados por el software durante la jornada electoral.

“Hay dos censos en este momento, el oficial y el del software (…) que tiene 800.000 personas adicionales”, afirmó Petro. Asimismo, señaló que algunas de las mesas ya impugnadas reflejan presuntas irregularidades en la carga de votos. “centenares de miles de votos fueron agregados”, sostuvo el presidente, aunque no presentó pruebas que respaldaran esa acusación.

Por esa razón, insistió en que los únicos resultados con validez legal serán aquellos que determinen los jueces durante el escrutinio definitivo. Ese procedimiento contempla la revisión de las actas electorales y la consolidación oficial de los resultados de los comicios.

Intereses cruzados en el balotaje de Colombia

Además, Petro volvió a mencionar a los hermanos Felipe, Camilo y Fernando Bautista, propietarios de Thomas Greg & Sons. La empresa mantiene desde hace meses una disputa con el Gobierno por el contrato de expedición de pasaportes y, al mismo tiempo, participa en distintos procesos electorales del país.

Las declaraciones del mandatario recordaron la controversia de abril pasado. En aquella oportunidad, Petro hizo referencia a un supuesto informe de inteligencia que indicaba que los hermanos Bautista habrían ofrecido “ciertos algoritmos” para favorecer electoralmente a De la Espriella. Sin embargo, la campaña del candidato rechazó entonces esas acusaciones.

Las advertencias presidenciales contrastaron con los mensajes de tranquilidad que transmitieron las autoridades electorales durante toda la jornada. Mientras tanto, los resultados preliminares confirmaron la realización de una segunda vuelta presidencial entre De la Espriella e Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico. La nueva elección quedó programada para el próximo 21 de junio.