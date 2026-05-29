Los carteles estuvieron colocados durante tres horas sobre la ruta PY02, en la zona del Puente de la Amistad. Las imágenes mostraban al expresidente brasileño Jair Bolsonaro agrediendo a un supuesto jugador de Paraguay y generaron una fuerte reacción social y política.

La aparición de carteles con mensajes considerados racistas y ofensivos contra Paraguay desató una fuerte polémica este viernes en Ciudad del Este. Las estructuras fueron instaladas sobre la ruta PY02, en la intersección de la avenida San Blas y la zona primaria del Puente de la Amistad, y permanecieron visibles entre las 07:00 y las 09:00.

Las imágenes mostraban al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, golpeando y sujetando del cabello a una persona con la camiseta de la selección paraguaya. Además, los mensajes exaltaban una supuesta supremacía brasileña sobre Paraguay tanto en el ámbito político como económico.

Entre las frases exhibidas, una de las más repudiadas decía: “Brasil manda y demanda, en el campo y en la política”. Las fotografías comenzaron a viralizarse rápidamente en redes sociales y provocaron indignación entre ciudadanos, dirigentes y referentes de distintos sectores.

Muchos usuarios calificaron el contenido como una humillación hacia Paraguay y cuestionaron que este tipo de mensajes haya sido difundido en un espacio público de alta circulación en la frontera.

La presidenta de la Junta Municipal de Ciudad del Este, Alisson Anisimoff, expresó su rechazo a lo ocurrido y aclaró que los espacios publicitarios sobre la PY02 dependen del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y no del municipio.

“Esto es una falta de respeto a todos los paraguayos”, manifestó. Además, sostuvo que impulsará una minuta de repudio desde la Junta Municipal y calificó el hecho como “inadmisible”.

Por su parte, la Municipalidad de Ciudad del Este emitió un comunicado oficial en el que condenó la instalación de los carteles y aseguró que los mensajes “atentan contra la dignidad del Paraguay y de nuestro pueblo”.

Desde la comuna indicaron que solicitarán informes a la empresa responsable de la estructura publicitaria, Fast Print, y también al MOPC para determinar cómo se autorizó la difusión del material. Asimismo, anunciaron la apertura de un sumario administrativo y advirtieron que analizarán posibles sanciones, multas y revisiones de permisos vinculados a la empresa involucrada. “¡Ciudad del Este merece respeto. Al Paraguay se lo respeta!”, concluyó el comunicado oficial difundido por la municipalidad.

En medio de la indignación, un grupo de ciudadanos autoconvocados derribó uno de los carteles led instalados en la zona primaria. Videos difundidos en redes sociales muestran cómo varias personas empujaron y golpearon la estructura hasta hacerla caer.

Durante la manifestación también se registraron incidentes y forcejeos entre algunos presentes. La Policía realizó un operativo preventivo para evitar enfrentamientos y garantizar la seguridad en el lugar.

Por el daño ocasionado a la estructura publicitaria, el Departamento de Seguridad Turística (Desetur) labró un acta y comenzó a recabar información sobre lo sucedido.