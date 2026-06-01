El espacio político difundió en sus redes un balance de gestión que combina propuestas de participación ciudadana, obras de infraestructura estratégica, reformas para la modernización del sistemta electoral y reclamos por los intereses provinciales bajo la consigna “misionerismo 100%”.

Encuentro Misionero dio a conocer a través de sus plataformas digitales un documento que sintetiza sus principales líneas de acción y propuestas, organizado en cuatro grandes ejes que abarcan desde la construcción política hasta la defensa de los intereses estratégicos de Misiones. La pieza, titulada “Push 100% misionerista”, lleva la firma de Carlos Eduardo Rovira, Lucas Romero Spinelli, Leonardo Stelatto, Oscar Herrera Ahuad y Sebastián Macías.

Apuesta por la participación y los nuevos protagonismos

En el plano de la construcción política, el espacio puso el foco en la incorporación de las nuevas generaciones. La propuesta contempla capacitaciones y eventos orientados a creadores de contenido en TikTok y otras plataformas, con el objetivo de acompañar las nuevas formas de comunicar y de involucrarse en la vida pública.

El documento también plantea una convocatoria amplia dirigida a jóvenes, empresarios, profesionales, trabajadores y vecinos, presentando al espacio como un ámbito horizontal pensado para sumar nuevos protagonismos y transformar ideas y proyectos en participación concreta.

Gestión con eje en infraestructura y energía

Entre los resultados de gestión, Encuentro Misionero destacó el financiamiento de obras estratégicas e inversiones en caminos, electrificación rural, conectividad, centros de salud y servicios para acompañar el desarrollo provincial. En esa línea, se estaría estudiando la posibilidad de emitir un bono que permita financiar un importantes obras de infraestructura y dinamizar la economía provincial.

En materia energética, el texto menciona la incorporación de Misiones a una licitación nacional que permitiría avanzar hacia la generación de hasta 500 MW de energía solar con almacenamiento. A esto se suma la condonación de una deuda con CAMMESA cercana a los 90 mil millones de pesos que, según el documento, beneficia directamente a Energía de Misiones.

El balance incluye además avances en la regularización de la deuda vinculada al sistema previsional de la provincia, el desarrollo de herramientas financieras como los bonos de carbono.

Reformas para modernizar el sistema electoral

El tercer eje aborda importantes cambios en el sistema electoral. Allí se propone la implementación de la boleta única partidaria para simplificar el proceso electoral, la eliminación de las PASO para reducir costos, y un ordenamiento que apunta a reducir la cantidad de sublemas por municipio.

El documento también plantea el debate sobre límites a las reelecciones indefinidas y el impulso a una Ficha Limpia Provincial como mecanismo de transparencia para acceder a cargos electivos.

Defensa de los intereses provinciales

En el último eje, el espacio reivindicó la creación de una zona diferencial como herramienta aduanera y tributaria para corregir las asimetrías que padece Misiones frente Paraguay y Brasil, junto con un planteo de federalismo real con decisiones pensadas desde la provincia.

El fortalecimiento del sector yerbatero ocupa un lugar central: el texto propone exenciones impositivas, una menor carga tributaria para la producción y la industria, y financiamiento para los productores, con el fin de robustecer toda la cadena productiva. El documento cierra con la consigna “Pensar para actuar, para transformar“.