Organismos provinciales, fuerzas de seguridad y la Justicia Federal articulan acciones de prevención, asistencia e investigación en toda la provincia. El engaño mediante falsas ofertas laborales sigue siendo el principal mecanismo de captación en zonas fronterizas.

La trata de personas continúa siendo uno de los delitos más complejos de abordar, especialmente en regiones con amplias fronteras como las que comparten Argentina, Brasil y Paraguay. En ese contexto, en Misiones organismos provinciales, fuerzas de seguridad y la Justicia Federal articulan un trabajo conjunto que combina prevención, investigación, rescate y asistencia a las víctimas.

Desde la Subsecretaría de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Derechos Humanos de Misiones, la subsecretaria María José Martínez Demaría explicó que el organismo actúa como punto focal en la asistencia de personas adultas, mayores de 18 años, que fueron rescatadas de situaciones de explotación sexual o laboral. “Una vez que se produce el rescate, nosotros somos oficiados. A partir de ahí comenzamos a trabajar el proyecto de vida de esa persona que fue rescatada”, afirmó durante una entrevista con Canal Doce.

La funcionaria señaló que el trabajo provincial se estructura en tres ejes fundamentales: prevención, asistencia y articulación institucional. En ese marco, remarcó que el objetivo prioritario es evitar que las personas lleguen a ser víctimas de trata. “Si tenemos que ir a la asistencia y al abordaje es porque llegamos tarde, por eso debemos concentrarnos en la prevención”, afirmó.

Martínez Demaría recordó que Misiones cuenta desde 2008 con un protocolo provincial específico para la atención de casos de trata, coordinado por la Vicegobernación. Esta herramienta permite la intervención articulada de distintos organismos del Estado, con el objetivo de garantizar la restitución de derechos de las víctimas.

Asimismo, destacó el funcionamiento de una red institucional integrada por fiscalías y juzgados federales, fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, además del sistema de salud. En ese sentido, valoró el rol de la Policía de Misiones al señalar que “cuenta con un acompañamiento y un accionar impecable, de gran auxilio para la Justicia Federal”.

Frontera, migración laboral y engaños

Uno de los principales desafíos identificados por las autoridades está vinculado a las falsas ofertas laborales que circulan principalmente a través de redes sociales y grupos de mensajería instantánea. Estas modalidades constituyen hoy uno de los mecanismos más frecuentes de captación utilizados por redes de trata.

La subsecretaria explicó que muchas personas migran en busca de mejores oportunidades laborales, especialmente hacia Brasil, lo que incrementa los factores de vulnerabilidad frente a organizaciones criminales. En ese sentido, advirtió que la dinámica fronteriza de la provincia complejiza aún más la prevención de este delito.

“Somos una provincia que en el 90% de su extensión es frontera con otros países, lo que significa que tenemos una migración laboral”, señaló.

Ante este escenario, recomendó prestar especial atención a señales de alerta como ofertas con salarios desproporcionados, tareas poco claras, falta de referencias del empleador o propuestas que impliquen cruces fronterizos irregulares. “Hay que tener cuidado a dónde vamos y cómo vamos”, advirtió.

Desde la Dirección de Trata de Personas de la Policía de Misiones señalaron que el engaño continúa siendo el principal mecanismo utilizado por las redes criminales para la captación de víctimas. En ese sentido, destacaron que se trata de una modalidad que se sostiene y adapta a distintos contextos sociales y económicos.

Una oficial de la fuerza, cuya identidad se mantiene en reserva por razones de seguridad, explicó que el tránsito fronterizo fluido constituye un factor que facilita estas situaciones. “Debido a la situación económica, muchos misioneros buscan oportunidades laborales fuera, donde luego se encuentran con condiciones que no son las que les habían prometido”, señaló.

La agente añadió que, en la mayoría de los casos, las víctimas mantienen algún tipo de contacto con sus familias, lo que resulta clave para la detección de las situaciones de explotación. En ese marco, indicó que son los familiares quienes habitualmente realizan las denuncias ante cualquier dependencia policial o a través de la Línea 145.

Más de 500 víctimas rescatadas y una estructura especializada

La Policía de Misiones creó en 2008 la entonces División de Trata de Personas, que en la actualidad funciona como especializada en la investigación de este delito. Desde ese momento, el área se consolidó como una de las estructuras centrales en el abordaje de esta problemática en la provincia.

Según datos aportados por la fuerza, en los últimos 18 años se logró el rescate de más de 500 misioneros y misioneras que fueron captados por redes de explotación en distintos puntos de Argentina, Brasil y Paraguay. Estos operativos forman parte del trabajo articulado entre distintas áreas del sistema de seguridad.

La oficial entrevistada explicó que las investigaciones se desarrollan de manera exclusiva junto a los juzgados federales de la provincia, que funcionan en Posadas, Oberá, Eldorado e Iguazú, y bajo la conducción de las fiscalías federales. El objetivo central de estos procedimientos es la localización y rescate de las víctimas.https://www.youtube.com/embed/7xK95hJllJI?feature=oembed

La complejidad del delito, explicó la funcionaria, también radica en la rapidez con la que las organizaciones criminales trasladan a las personas explotadas. “Hoy podemos tener una víctima a solo 200 kilómetros de la frontera, pero esta puede ser rápidamente trasladada a otro país o a otra zona de la Argentina”, señaló.

En ese marco, Martínez Demaría remarcó que cualquier persona puede resultar vulnerable frente a estas redes, independientemente de su edad o condición social. También advirtió sobre una de las consecuencias más graves de la trata, vinculada a la pérdida de autonomía y la cosificación de las víctimas. “La persona deja de percibirse como tal y pasa a ser una mercancía para quien la está explotando”, expresó.

Asimismo, recordó la importancia de recurrir a la Línea 145 ante cualquier situación sospechosa. El servicio funciona de manera gratuita, anónima y durante las 24 horas en todo el país. Además, señaló que la legislación vigente permite sancionar incluso los intentos de captación: “Hoy la modificación de la ley establece que la tentativa es punible; es decir, si me están ofreciendo un empleo y yo denuncio porque desconfío, quien realiza el ofrecimiento puede ser penado por la Ley Federal de Trata de Personas”, indicó.

Finalmente, con una estructura especializada vigente desde hace casi dos décadas, un protocolo provincial de actuación y el trabajo articulado entre organismos estatales, fuerzas de seguridad y la Justicia Federal, Misiones sostiene una estrategia permanente frente a un delito en constante evolución. En ese contexto, las autoridades destacan la importancia de la prevención, la detección temprana y la denuncia como herramientas clave para evitar nuevas captaciones y proteger a posibles víctimas.