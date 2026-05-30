El accidente ocurrió en el barrio Vila Bandeirantes, en Nova Iguaçu. Los ocupantes de la casa resultaron ilesos y las autoridades investigan las causas del siniestro.

Una avioneta monomotor se estrelló contra una casa en el barrio Vila Bandeirantes, en Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, la mañana del sábado. El piloto de la pequeña aeronave, Lucas Augusto da Silva Neto, no sobrevivió y falleció en el accidente.

Los bomberos fueron alertados alrededor de las 9:45. En un comunicado, informaron que los bomberos de la estación de Queimados hallaron a la víctima ya fallecida en la calle Irmãos Moreira. La zona se encuentra acordonada para la realización de la autopsia y, posteriormente, el cuerpo será trasladado al Instituto de Medicina Legal.

El caso fue remitido a la Comisaría 52 de Policía (Nova Iguaçu). “Se solicitó la presencia de peritos forenses para examinar el lugar del accidente, y los agentes están llevando a cabo investigaciones adicionales para determinar las causas del siniestro aéreo”, informó la Policía Civil.

La Fuerza Aérea Brasileña (FAB), a través del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa), informó que investigadores del Tercer Servicio Regional de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos fueron llamados para realizar la Acción Inicial del incidente que involucró a una aeronave con matrícula PU-VTF en Nova Iguaçu (RJ).

Durante el procedimiento, los técnicos trabajaron en la recolección y confirmación de datos, preservación de elementos, verificación inicial de los daños causados ​​a la aeronave o por ella, así como en la recopilación de otra información necesaria para la investigación.

Con información de O Dia.