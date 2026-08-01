Dos personas murieron este sábado al mediodía en un choque frontal registrado sobre la Ruta Nacional 14, en jurisdicción de la Unidad Especial del paraje Desiderio Sosa, departamento de Santo Tomé. Otras dos resultaron heridas de gravedad en el mismo siniestro.

El accidente se produjo por el impacto frontal entre un automóvil y un camión. A raíz de la violencia del choque, los dos ocupantes del auto murieron en el lugar, mientras que las otras dos personas involucradas debieron ser trasladadas de urgencia con lesiones de consideración.

El camión se dio a la fuga

Según indicaron fuentes policiales, tras la colisión el conductor del camión no se detuvo y abandonó la zona, lo que motivó que se desplegara un intenso operativo para dar con su paradero. Hasta el momento no se conocen precisiones sobre su identidad ni sobre las circunstancias en las que logró escapar del lugar del hecho.

En el sitio trabajaron efectivos de la Unidad Especial junto a personal de los servicios de emergencia, que asistieron a las víctimas y realizaron las primeras tareas de rescate. Las dos personas fallecidas todavía no fueron identificadas, mientras que los heridos permanecen internados en un centro de salud de la zona. La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá establecer las circunstancias exactas del siniestro y avanzar en la búsqueda del camionero prófugo.