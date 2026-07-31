El sábado habrá campaña de vacunación gratuita de animales de compañía en la plaza San Martín. La medida se resolvió después de que la Secretaría de Salud, Deportes y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Posadas recibiera, en las últimas horas, del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), la confirmación de un caso positivo de rabia en un murciélago insectívoro (Myotis nigricans) en la ciudad.

En las últimas horas, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmó un caso positivo de rabia en un murciélago insectívoro (Myotis nigricans) hallado en el centro de Posadas. Frente a esta situación, la Municipalidad de Posadas activó de manera inmediata el protocolo sanitario correspondiente, en coordinación con los organismos competentes.

En relación con el caso detectado, la directora del IMuSA, Alejandra Coria, informó que el municipio ya realizó las primeras intervenciones en el domicilio donde fue hallado el ejemplar positivo. Allí se vacunó a las mascotas del lugar y, de acuerdo con la evaluación epidemiológica inicial, no se registraron contactos de riesgo con personas ni con animales.

Si bien la vacunación antirrábica para perros y gatos se realiza durante todo el año de manera gratuita, tanto en las sedes fijas del IMuSA como a través de los operativos que recorren los barrios, ante este dato y como parte del refuerzo preventivo, el próximo sábado 1 de agosto, a las 16 horas, se realizará un operativo de vacunación antirrábica gratuita en la Plaza San Martín, destinado a perros y gatos sanos mayores de tres meses. El operativo contempla el estado sanitario de los animales de compañía y se aplicarán vacunas antirrábicas a perros y gatos mayores de tres meses.

Coria explicó que todas las acciones que desde el Municipio se llevan adelante, responden al protocolo establecido por el Ministerio de Salud Pública y tienen como objetivo prevenir cualquier posibilidad de transmisión de la enfermedad. «Apenas SENASA confirmó el caso positivo comenzamos el control de foco, recorriendo un radio de 200 metros para vacunar a todos los perros y gatos que lo necesiten y revacunar a aquellos que tengan la dosis vencida», señaló.

Coria mencionó que los murciélagos no representan un riesgo para la población y no deben generar miedo ya que «su presencia cumple una función muy importante en el ecosistema, el riesgo aparece únicamente cuando existe contacto con un ejemplar enfermo», explicó.

Cómo actuar ante un murciélago

Ante la presencia de un murciélago con comportamiento inusual, se recomienda no manipularlo, ya sea que esté vivo o muerto. Si se observa un ejemplar caído, activo durante el día o con dificultades para volar, lo aconsejable es cubrirlo con un balde o recipiente, evitando el contacto directo, y dar aviso al IMuSA o al SENASA para su retiro y posterior análisis.

Asimismo, si una persona o una mascota tuvo contacto con un murciélago, es fundamental concurrir de inmediato al centro de salud o veterinario más cercano para la evaluación correspondiente.

Desde la Municipalidad de Posadas recuerdan que la vacunación antirrábica de perros y gatos es gratuita y obligatoria, conforme a la Ley Nacional N.º 22.953, y es la herramienta más eficaz para prevenir la enfermedad.

En caso de una mordedura o contacto directo con un murciélago, o con un perro o gato cuyo estado sanitario sea desconocido, la directora recomendó concurrir a la Dirección de Laboratorio Central y Atención Sanitaria, ubicada en el subsuelo del edificio de la Municipalidad de Posadas, donde un profesional evaluará el caso y definirá si corresponde iniciar el esquema preventivo.