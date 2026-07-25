El argentino completó su primer y único entrenamiento del fin de semana tras un viernes complicado en Budapest. Más tarde tendrá la clasificación en Hungaroring.

Franco Colapinto dejó atrás el choque de este viernes contra los carteles y finalizó en el 14° puesto la práctica libre 3 del Gran Premio de Hungría. el argentino fue el primer piloto en salir a la pista en Hungaroring este sábado.

El piloto de 23 años comenzó la prueba con neumáticos blandos. Luego de 20 minutos, modificó las gomas y pasó a medios para probar distintas estrategias de clasificación. Alpine aprovechó la sesión para practicar distintos ritmos de carrera. En total dio 30 vueltas y fue el piloto que más giró en el primer turno.

La prueba estuvo cortada por un incidente de Checo Pérez (Cadillac). El mexicano quedó parado en plena pista por inconvenientes en su monoplaza, lo que derivó en una bandera roja.

A falta de cinco minutos para el cierre, el pilarense marcó su mejor registro del día y del fin de semana: 1:20.055, a menos de tres décimas de su compañero Gasly (1:19.723). El más rápido fue Lando Norris (McLaren), con un tiempo de 1m17s939. Lo siguieron Lewis Hamilton (Ferrari) y Kimi Antonelli (Mercedes).

El próximo desafío para Colapinto será la clasificación, prevista para las 11:00, que determinará la parrilla de salida para la carrera de este domingo. El objetivo será meterse en Q3 y salir en los primeros 10 lugares. En Hungría, el argentino buscará sumar por tercera fecha seguida tras conseguir puntos en Silverstone y Bélgica.