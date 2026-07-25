La primera fecha del Torneo Clausura continúa este sábado con cuatro encuentros y el esperado estreno de River como local.

El Torneo Clausura 2026 continuará este sábado con una programación que incluirá cuatro partidos correspondientes a la primera fecha. Luego del inicio del certamen el jueves 23 de julio y de la continuidad del viernes, varios equipos importantes tendrán su estreno, entre ellos River, Newell’s, Tigre y San Lorenzo.

La competencia retomó rápidamente la actividad tras la final del Mundial, en la que la Selección argentina cayó ante España. Menos de una semana después de ese encuentro, el fútbol argentino volvió a ocupar el centro de la escena con el comienzo del nuevo campeonato.

La jornada abrirá a las 14.45 con el duelo entre Estudiantes de Río Cuarto y Tigre, por la Zona B, con transmisión de TNT Sports. Más tarde, desde las 17.00, Newell’s recibirá a Talleres en Rosario por la Zona A, en un encuentro que televisará ESPN Premium.

Uno de los partidos más esperados comenzará a las 19.15, cuando River enfrente a Barracas Central en el estadio Monumental por la Zona B. El compromiso podrá seguirse por TNT Sports y marcará el debut del conjunto millonario en el certamen.

La actividad concluirá a las 21.30 con el cruce entre Lanús y San Lorenzo, correspondiente a la Zona A. El encuentro se disputará en La Fortaleza y contará con transmisión de ESPN Premium.

Los partidos que ya se jugaron

Hasta el momento, la primera fecha ya dejó varios resultados. Belgrano venció 2-1 a Rosario Central y Argentinos superó 3-2 a Sarmiento. Además, Defensa y Justicia igualó 1-1 con Aldosivi en el partido interzonal.

La programación continuará durante el fin de semana. El domingo se medirán Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia de Mendoza, Estudiantes e Independiente, y Deportivo Riestra frente a Boca. De esa manera, el Torneo Clausura completará una primera jornada con una intensa agenda de partidos.