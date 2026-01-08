Los resultados preliminares de la autopsia realizada en el cuerpo del hombre hallado sin vida y en avanzado estado de descomposición en una zona cercana al predio de Crucero del Norte, durante la tarde de ayer, descartaron que la víctima haya sufrido una muerte violenta.

Mediante fuentes judiciales, se pudo saber que el hombre -que aún no fue identificado- habría sufrido una muerte natural, aunque por el estado en el que se encontró el cadáver, mencionaron que resulta difícil determinar las causas exactas.

En tanto, ahora sólo resta poder identificar al sujeto que por estas horas se cree de que se trata de un hombre en situación de calle que era conocido por transitar en la zona.

Horas antes se descartó que el hombre haya sufrido quemaduras. Sobre esto, mencionaron que las manchas similares a que haya sido calcinado eran rastros propios de la descomposición del cuerpo.