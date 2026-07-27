En Colonia Alberdi, Gurises Felices realizó el cierre de las actividades programadas para las vacaciones de invierno, buscando generar buenas energías para volver a clases. Fue el sábado, en el polideportivo de la localidad, y con la presencia de unos 250 chicos y sus familias. Para este esperado acontecimiento, muchos de los espectadores llegaron desde las colonias y disfrutaron de una jornada divertida, entre canciones de María Elena Walsh, música, risas y sorteos.

El domingo, el equipo del IPLyC estuvo en el predio de la Expo Yerba, de Apóstoles, como parte de la Expo Dulces y Sabores, con gran participación de las familias. Varios padres se animaron a romper el hielo y subir al escenario para acompañar a sus pequeños en las distintas intervenciones.