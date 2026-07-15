La provincia tendrá tres jornadas consecutivas de tiempo estable, sin lluvias y con un progresivo aumento de las temperaturas. El pronóstico también anticipa ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta los 90 kilómetros por hora durante el jueves, por lo que recomiendan extremar precauciones.

La Dirección General de Alerta Temprana informó que Misiones iniciará una seguidilla de días con condiciones meteorológicas estables, cielo mayormente despejado y un marcado ascenso de las temperaturas. El rasgo predominante de la semana será el viento del sector norte y noreste, que tendrá ráfagas de variada intensidad.

Para este miércoles 15 de julio se espera buen tiempo en toda la provincia, con ambiente templado gracias a la influencia de una masa de aire fresco y seco. No se prevén precipitaciones y la probabilidad de nieblas es baja. Los vientos soplarán del noreste entre 9 y 20 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora.

La temperatura máxima alcanzará los 24 °C en Iguazú, mientras que la mínima será de 8 °C en San Javier, con una sensación térmica de 5 °C. La calidad del aire se mantendrá en niveles regulares.

El jueves 16 de julio continuará el tiempo estable, con predominio del sol y un nuevo incremento de las marcas térmicas. El aspecto más destacado será la intensidad del viento, ya que se pronostican ráfagas de entre 30 y 90 kilómetros por hora en distintos puntos de la provincia.

La máxima prevista será de 27 °C en Montecarlo y la mínima de 12 °C en Bernardo de Irigoyen. Al igual que en la jornada anterior, no se esperan lluvias y la calidad del aire será regular.

Para el viernes 17 de julio, el pronóstico anticipa un ambiente seco, ventoso y cálido. Las mañanas serán templadas y las tardes presentarán un importante ascenso térmico, con cielos parcialmente nublados y vientos persistentes del noreste.

La temperatura máxima llegará a 28 °C en Posadas, mientras que la mínima será de 17 °C en San Pedro. Tampoco se esperan precipitaciones y la calidad del aire continuará siendo regular.