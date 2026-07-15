El gobernador Hugo Passalacqua celebró la buena noticia destacando que es sinónimo de “más trabajo y oportunidades para Misiones”.

“Por instrucción del Gobernador de la provincia, Hugo Passalacqua, y tras meses de gestiones y trabajo conjunto, la India aprobó las habilitaciones necesarias para la importación de yerba mate argentina”. Así lo anunció este miércoles el ministro del Agro y la Producción de Misiones, Facundo López Sartori, a través de las redes sociales.

Por su parte, el Gobernador celebró la buena noticia destacando que es sinónimo de “más trabajo y oportunidades para Misiones”.

Proyección

“Esta aprobación marca un cambio fundamental”, señaló el funcionario. “Ya no se trata de envíos de prueba, sino de una habilitación comercial que permite desarrollar operaciones de importación de manera regular, abriendo la posibilidad de abastecer ese mercado, a una escala mucho mayor”, explicó López Sartori.

En esa línea, López Sartori ponderó la determinación y constancia de los emprendedores en las gestiones, junto al Gobierno de Misiones, para lograr la habilitación formal y poder comerciar la yerba mate en la India.

“Quiero destacar especialmente a las empresas que, desde hace meses, vienen trabajando para alcanzar este objetivo y que hoy ya se encuentran preparando los primeros envíos destinados a clientes e importadores de la India”, dijo. “La apertura del mercado del país más poblado del mundo representa una oportunidad extraordinaria para seguir posicionando a nuestra yerba mate y generar más valor para toda la cadena productiva”, agregó.